Kore mutfağından buz gibi bir tarif: Bingsu! Bingsu nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Sadece üç malzemeden hazırlanan bingsu tatlısı bu yaz favori tatlınız olabilir. Bu tatlıyı evinizde kolaylıkla hazırlamanız mümkün. Peki bingsu nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte bingsu tarifi...

BİNGSU MALZEMELERİ NELER?

Dondurulmuş süt (4 küp)

3 yemek kaşığı çilek

Maraş dondurması (2 yemek kaşığı)

Jöle (isteğe göre)

BİNGSU NASIL YAPILIR?

Bingsu yapımına başlamadan 2 saat evvel sütü, buz kalıplarına dökerek dondurun. Ardından çileklerin saplarını kesin ve bol suyla durulayın. Çileklerin suyunu süzün ve ardından 3-4 parçaya bölün.

Dondurulan sütü robottan çekin ve kar kıvamına getirin. Ardından sütü servis tabağına ya da dondurma kasesine alın. Çilekleri jöle ile karıştırıp sütün üzerine yerleştirin. En üst kısma ise dondurmayı yerleştirin. Afiyet olsun...



