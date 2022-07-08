YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Kore mutfağından buz gibi bir tarif: Bingsu! Bingsu nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kore mutfağından buz gibi bir tarif: Bingsu! Bingsu nasıl yapılır, malzemeleri neler?

08.07.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korelilerin serinlemek için sıklıkla tercih ettiği tatlılardan biri olan bingsu, patbingsu adıyla da bilinir. Haberimizde bingsunun çilekli tarifini bulabilirsiniz. Peki bingsu nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte bingsu tarifi...

Kore mutfağından buz gibi bir tarif: Bingsu! Bingsu nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Sadece üç malzemeden hazırlanan bingsu tatlısı bu yaz favori tatlınız olabilir. Bu tatlıyı evinizde kolaylıkla hazırlamanız mümkün. Peki bingsu nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte bingsu tarifi...

BİNGSU MALZEMELERİ NELER?

Dondurulmuş süt (4 küp)
3 yemek kaşığı çilek
Maraş dondurması (2 yemek kaşığı)
Jöle (isteğe göre)

Kore mutfağından buz gibi bir tarif: Bingsu! Bingsu nasıl yapılır, malzemeleri neler?

BİNGSU NASIL YAPILIR?

Bingsu yapımına başlamadan 2 saat evvel sütü, buz kalıplarına dökerek dondurun. Ardından çileklerin saplarını kesin ve bol suyla durulayın. Çileklerin suyunu süzün ve ardından 3-4 parçaya bölün.

Dondurulan sütü robottan çekin ve kar kıvamına getirin. Ardından sütü servis tabağına ya da dondurma kasesine alın. Çilekleri jöle ile karıştırıp sütün üzerine yerleştirin. En üst kısma ise dondurmayı yerleştirin. Afiyet olsun...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli nasıl yapılır?
Pastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifiPastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifi
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
Anahtar Kelimeler:
kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Paylaşımı silip...

Cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Paylaşımı silip...

Fatma Girik’in mirasında kavga büyüyor! Vasiyeti için dava açıldı

Fatma Girik’in mirasında kavga büyüyor! Vasiyeti için dava açıldı

Üçüncü defa kansere yakalanmıştı! Usta sanatçı son durumunu açıkladı

Üçüncü defa kansere yakalanmıştı! Usta sanatçı son durumunu açıkladı

Kayısı reçeli nasıl yapılır?

Kayısı reçeli nasıl yapılır?

Sıklıkla yapılıyor: Kurban etini pişirirken bu hatalara dikkat edin!

Sıklıkla yapılıyor: Kurban etini pişirirken bu hatalara dikkat edin!

Aslında çok basit: Kabakları yağ çekmeden kızartmak için yapmanız gerekenler…

Aslında çok basit: Kabakları yağ çekmeden kızartmak için yapmanız gerekenler…

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.