Körfez Belediyesi’nden sokak hayvanlarına su ve mama

Körfez Belediyesi, hayvanseverle birlikte ilçe genelindeki 41 farklı noktaya sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

Körfez Belediyesine bağlı ekipler, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli yerlerine mama ve su bıraktı. Körfezli hayvanseverlerle birlikte yürütülen çalışma sırasında ayrıca bakım ve tedaviye ihtiyacı olan hayvanları da Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne görülerek bakımları sağlandı.

Yetkililer, Korona virüse karşı her alanda tedbir alınırken sokak hayvanlarının da unutulmadığını belirterek, “Ekiplerimiz, şehrin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak, sahipsiz hayvanları besliyor. İhtiyaç halinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi de barınağımızda yapılıyor” ifadelerine yer verdiler.



