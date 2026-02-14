SPOR

Körfez'de tarihi kriz! Kocaelispor için tehlike çanları: Son 48 saat! 250 Milyon TL bulunamazsa puanlar silinecek...

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u kabus gibi bir hafta sonu bekliyor! Kulüp lisansı alabilmesi için 16 Şubat Pazartesi gününe kadar tam 250 milyon TL'lik devasa bir ödeme yapması gereken Körfez temsilcisinde zaman kum saati gibi akıyor. Sadece 2 günü kalan yeşil-siyahlılar bu krizi aşamazsa 3 puan silme cezasıyla sarsılacak!

Emre Şen

Türk futbolunun efsane kulüplerinden Kocaelispor, yeşil sahalardan ziyade masa başında tarihinin en kritik sınavlarından birini veriyor. TFF'nin belirlediği kulüp lisans kriterleri doğrultusunda, yeşil-siyahlı ekibin lisans alabilmesi için önünde devasa bir mali engel duruyor.

250 MİLYON TL'LİK KABUS!

Körfez ekibinin başı, geçmişten gelen ve biriken mali yükümlülüklerle dertte. Kulübün lisans bedelleri, SGK yapılandırmaları ve birikmiş devlete olan vergi borçlarının toplamının 250 milyon TL'ye ulaştığı öğrenildi. Yönetimin bu devasa rakamı bulabilmek için yoğun bir mesai harcadığı belirtiliyor.

SON 48 SAAT: SÜRE 16 ŞUBAT'TA DOLUYOR!

Kocaelispor için takvim yaprakları adeta tersine işliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tanıdığı süre 16 Şubat'ta sona eriyor. Önünde sadece 2 günlük (48 saat) kısa bir süre kalan Körfez ekibi, belirtilen bu tarihe kadar 250 milyon TL'lik ödemeyi gerçekleştirip dosyayı kapatmak zorunda.

3 PUAN SİLME TEHLİKESİ KAPIDA

Peki, ödeme yapılamazsa ne olacak? TFF talimatları bu konuda oldukça net ve tavizsiz. Borçların belirlenen sürede kapatılmaması ve kulüp lisansının alınamaması durumunda, Kocaelispor'a doğrudan 3 puan silme cezası uygulanacak. Ligdeki konumu ve hedefleri doğrultusunda bu ceza, yeşil-siyahlı camia için ağır bir darbe anlamına geliyor.

