Mauro Icardi için flaş iddia: "Galatasaray anlaşamazsa düşünmeden Fenerbahçe veya Beşiktaş'a alırım!"

Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 ezip geçtiği maça Mauro Icardi'nin hat-trick'i damga vurdu. Sahada adeta duman attıran ve kulüp tarihine geçen Arjantinli golcü, verdiği kilolar ve yükselen performansıyla parmak ısırttı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız için spor yorumcularından "150 milyon Euro'luk mücevher" ve "Ezeli rakipler hemen kapmalı" şeklinde gündemi sarsacak yorumlar geldi.

Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray formasıyla çıktığı her maçta ayrı bir hikaye yazan Mauro Icardi, Eyüpspor karşısında adeta küllerinden doğdu. Fiziksel durumuyla ilgili sezon başından bu yana yapılan eleştirilere sahada sarı-kırmızı şimşekler çaktırarak cevap veren 32 yaşındaki yıldız, 5-1'lik galibiyetin başmimarı oldu.

Ağları 3 kez havalandırarak hat-trick yapan Icardi, bu sezonki istatistiğini 33 maçta 15 gol ve 2 asiste taşıdı.

RAMS PARK'IN TEK KRALI: REKORLAR ALTÜST OLDU

Eyüpspor karşısında şov yapan Arjantinli forvet, sadece 3 puanı getirmedi, aynı zamanda kulüp tarihini de yeniden yazdı. Bu maçtaki golleriyle Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu unvanını perçinleyen Icardi, aynı zamanda RAMS Park'ta en çok gol atan oyuncu rekorunu da tek başına ele geçirdi.

SPOR KAMUOYU ICARDI'Yİ KONUŞUYOR

Icardi'nin bu dominant performansı, usta spor yorumcularının da bir numaralı gündem maddesi oldu. İşte o çarpıcı değerlendirmeler:

Ahmet Çakar: "Icardi tartışmasız dünyanın ceza alanı içindeki vuruş üstünlüğü en yüksek futbolcusu. Golü kokluyor, topun düşeceği yeri biliyor ve işini mükemmel yapıyor."

Levent Tüzemen: "Verdiği kilolardan sonra fiziksel olarak incelen Icardi, yaptığı koşularla tribünlere 'aşkın olayım' şarkısını söyletti. Yükselen fizik gücü ile Galatasaray'ın yepyeni transferi gibi duruyor."

Zeki Uzundurukan: "İyi golcülerin piyasası 100-150 milyon euro! O yüzden Galatasaray yönetimi, elindeki paha biçilmez mücevherine sımsıkı sarılmalı! Sözleşmeyse sözleşme, para ise para! Sezon sonunu beklemeden masaya oturulmalı."

BÜLENT UYGUN'DAN OLAY SÖZLER: "FENERBAHÇE VEYA BEŞİKTAŞ'A ALIRIM"

Gecenin en çok konuşulan yorumu ise Bülent Uygun'dan geldi. Icardi'nin sezon sonunda bitecek olan kontratına dikkat çeken Uygun, ezeli rakiplere açık çek niteliğinde bir çağrı yaptı:

"Icardi Galatasaray'la anlaşamadığı an, rakiplerinden hangisinin yerinde olsam hemen alırım. Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe yerinde olsam alırım. Devre arasında Juventus dahil herkes santrfor aradı ama bulamadı. Sözleşme yenilemeyecekse düşünmeden 10 milyon euro veririm."

Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve performansı giderek yükselen Mauro Icardi ile nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor.

