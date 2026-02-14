Hakan Çağrı Balta transferi TFF'lik oldu! Galatasaray, Fenerbahçe'yi şikayet etti

Galatasaray altyapısında yetişen ve kulübün efsane isimlerinden Hakan Balta'nın oğlu olan Hakan Çağrı Balta, kariyeri için çok konuşulacak bir karar aldı. Galatasaray'ın sunduğu profesyonel sözleşme teklifini reddeden genç yıldız adayı, Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI: 15 MAYIS BEKLENİYOR

Florya'da yaşanan bu krizin ardından devreye giren ezeli rakip Fenerbahçe, genç santrfor ile temasa geçti ve prensip anlaşmasına vardı. 18 yaşına gireceği 15 Mayıs 2026 tarihinde Galatasaray'dan resmi olarak ayrılmayı planlayan Hakan Çağrı, Sarı-Lacivertli formayı giymek için gün saymaya başladı.

KADIKÖY'DEN FLORYA'YA OLAY YARATAN MAİL

Fenerbahçe yönetimi oyuncu tarafıyla anlaştıktan sonra Galatasaray Kulübü'ne resmi bir mail gönderdi.

Sarı-Lacivertlilerin gönderdiği mailde yer alan, "Hakan Çağrı Balta ile ilgileniyoruz, oyuncu tarafıyla anlaştık, eğer uygun görürseniz, yetiştirme bedelini ödeyip kadromuza katmak istiyoruz" ifadeleri Florya'da adeta deprem etkisi yarattı.

GALATASARAY'DAN TFF'YE ŞİKAYET!

Altyapısında yetişen ve efsane bir ismin oğlu olan oyuncusunun ezeli rakiple anlaşmasını ve ardından gelen bu maili "kabul edilemez" bulan Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'ye çok sert bir maille yanıt verdi. Bununla da yetinmeyen Sarı-Kırmızılılar, oyuncusuyla izinsiz görüşüldüğü gerekçesiyle Fenerbahçe'yi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etti.

Bu sezon Galatasaray U19 Takımı formasıyla çıktığı 21 maçta 6 gol atan genç golcünün geleceği ve TFF'nin bu şikayete vereceği yanıt büyük merak konusu.