Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz naklinden günler sonra paylaştı! Son haline yorum yağdı

2006 yılında Oryantal Star programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Didem Ceran, 2011 yılında da Survivor yarışmasına katılmıştı.

Uzun süredir ortalarda olmayan ancak sosyal medya paylaşımlarına devam eden Didem Ceran yüz nakli işlemiyle dikkatleri üzerine çekti.

Kore'de yüz nakli ameliyatı olan Didem Ceran yüz naklinin 19. gününden paylaşım yapı. Günler sonra duş alabilen Ceran son halini 'İyileşme aceleye gelmez. Beden zamanla konuşur. Ben dinlemeyi biliyorum.' notu ile paylaştı.

Didem Ceran'ın son hali ise sosyal medyayı ikiye böldü kimileri 'güzel görünüyor' derken kimileri 'Kendinize bunu neden yaptınız' yorumunda bulundu.