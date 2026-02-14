MAGAZİN

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz naklinden günler sonra paylaştı! Son haline yorum yağdı

Sosyal medya fenomeni ve eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran Kore'de yüz nakli yaptırarak adından söz ettirdi. Peş peşe paylaşımlar yaparak geçirdiği işlemleri tek tek sıralayan Didem Ceran yüz nakliden günler sonra son halini paylaştı.

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz naklinden günler sonra paylaştı! Son haline yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

2006 yılında Oryantal Star programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Didem Ceran, 2011 yılında da Survivor yarışmasına katılmıştı.

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz naklinden günler sonra paylaştı! Son haline yorum yağdı 1

Uzun süredir ortalarda olmayan ancak sosyal medya paylaşımlarına devam eden Didem Ceran yüz nakli işlemiyle dikkatleri üzerine çekti.

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz naklinden günler sonra paylaştı! Son haline yorum yağdı 2

Kore'de yüz nakli ameliyatı olan Didem Ceran yüz naklinin 19. gününden paylaşım yapı. Günler sonra duş alabilen Ceran son halini 'İyileşme aceleye gelmez. Beden zamanla konuşur. Ben dinlemeyi biliyorum.' notu ile paylaştı.

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz naklinden günler sonra paylaştı! Son haline yorum yağdı 3

Didem Ceran'ın son hali ise sosyal medyayı ikiye böldü kimileri 'güzel görünüyor' derken kimileri 'Kendinize bunu neden yaptınız' yorumunda bulundu.

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz naklinden günler sonra paylaştı! Son haline yorum yağdı 4

