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Körfez Meclisi’nden Azerbaycan’a destek

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.10.2020 12:21 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumunda 2021 yılı Bütçe Performans Programı görüşüldü.

Körfez Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumunda 2021 yılı Bütçe Performans Programı görüşüldü. Meclis üyeleri toplantıya Azerbaycan’a destek vermek amacı ile ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile katıldı.
Körfez Belediyesi’nin Ekim ayı meclis toplantısının 1. oturumu Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde geçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısına, meclis üyeleri ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile katıldı. Meclis üyeleri, Ermenistan’a karşı toprak bütünlüğünü korumak adına mücadele veren Azerbaycan’a ve Azerbaycan ordusuna destek verdi.
Toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Kardeş ülke Azerbaycan’ın bayraklarıyla birlikte meclis toplantımızı yapıyoruz. İşgal edilmiş topraklarını geri almak için Azerbaycan ordusu büyük mücadele veriyor. Rabbim onları muzaffer eylesin. Türk milleti olarak dualarımız onlarla birlikte” dedi.
Daha sonra gündem maddeleri tek tek görüşülerek oylandı. Körfez Kent Merkezi Uygulama İmar Planı ile ilgili olarak süre uzatım kararı alınırken, 2021 yılı Performans Programı görüşülmesi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü. Bütçe planları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Söğüt, “Stratejik planımıza göre hazırlanmış bütçe performans programını onaylayacağız. Geçen ay komisyona havale etmiştik. Stratejik planımızda 5 amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek adına 20 hedef, 85 de faaliyet var. Bu plana uygun bir şekilde programı hazırladık. Komisyonlarda görüşüldü, sizlere de kitapçıklar ulaştırıldı” diye konuştu.
“Performans programı ile 1 yılı değerlendiriyoruz, yapacaklarımızı planlıyoruz" ifadelerine yer veren Söğüt, "Önemli bir gündem maddesi. Stratejik plana göre hazırladığımız bir program. Bu sene devam eden projeleri bitirmeye enerjimizi harcadık, daha çok bu konulara yöneldik. Hamdolsun büyük ölçüde tamamladık. Artık onların faslını kapattık. Artık ne yapacağımıza odaklanacağız. Bu yıl belirlediğimiz bütçe 237 milyon lira. Geçtiğimiz yıl bu 194 milyon liraydı. 194 milyondan yüzde 22 oranında bir artış söz konusu. Vatandaşa söz verdiğimiz projeler var. Bunlara bir takım kaynaklar oluşturarak sözlerimizi tamamlama gayreti içerisinde olacağız. Bütçenin yüzde 40’ını yani 100 milyon liranın üstünde bir takam sadece yatırımlar oluşturuyor. Bir aksilik çıkmazsa bu hizmetlerle ilçemizi buluşturmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.
Başkan Söğüt daha sonra tek tek soruları cevapladı. Personel sayısının arttığı yönündeki eleştirilere sayılarla cevap veren Başkan Söğüt, “Personel konusunda hassasiyetimiz nettir. 2019 seçimlerinde geldiğimizde 912 çalışanımız vardı. Memur, belediye ve KÖRPAŞ işçisi dahildi. 60 kişi de İŞKUR üzerinden alınan çalışan vardı. Şu an 822 çalışanımız var. İŞKUR üzerinden çalıştırılan 60 kişi de 43 kişi” ifadelerini kullandı.

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