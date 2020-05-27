YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Körfez’de 70 camide cuma namazı hazırlığı yapıldı

Körfez’de 70 camide cuma namazı hazırlığı yapıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.05.2020 11:22 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi ekipleri tarafından ilçede Cuma namazı için 70 camide yapılan hazırlık çalışmaları tamamlandı.Körfez Belediyesi ekipleri, kaymakamlık tarafından 29 Mayıs Cuma günü itibari ile cuma namazının kılınması uygun görülen camilerde temizlik çalışması başlattı.

Körfez Belediyesi ekipleri tarafından ilçede Cuma namazı için 70 camide yapılan hazırlık çalışmaları tamamlandı.
Körfez Belediyesi ekipleri, kaymakamlık tarafından 29 Mayıs Cuma günü itibari ile cuma namazının kılınması uygun görülen camilerde temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında sadece camilerde değil, belirlenen 7 farklı noktadaki açık alanda da çalışma yürüttü. Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce cami içlerinde gerçekleştirilen hijyen çalışması sonrasında cuma namazının kılınacağı cami bahçelerini de dezenfekte etti. Sabunlu suyla cami içleri temizlenirken, oturma grupları ve yeşil alanlar da elden geçirildi.
Körfez’de camiler dışında açık alanda Cuma namazının kılınması kararlaştırılan 7 farklı noktada da hazırlıklar yapıldı. Körfez ilçesinde Çamlıtepe Mahallesi Kapalı Pazar Alanı, Yukarı Hereke Anadolu İmamhatip Lisesi bahçesi, Tütünçiftlik Kültür Merkezi önü, Esentepe Çelik Sanayi Ortaokulu, Atalar Türk Kahvesi önü, Hereke Sümer Camii otoparkı Önü ve Sevindikli Mahallesi Camii önünde Cuma namazı eda edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Mesai saatleri normale döndü

Mesai saatleri normale döndü

Yasin Hacıoğlu: “Altın alım fırsatı devam ediyor”

Yasin Hacıoğlu: “Altın alım fırsatı devam ediyor”

Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kefeli: “Yanlış ve aşırı internet kullanımı çeşitli sorunlara neden oluyor”

Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kefeli: “Yanlış ve aşırı internet kullanımı çeşitli sorunlara neden oluyor”

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır”

Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır”

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:34
Sabah
05:27
Öğle
13:02
İkindi
17:00
Akşam
20:28
Yatsı
22:12

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Erem Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Kandira
Yenikent Eczanesi
Derince
Beylik Eczanesi
Gebze
Can Eczanesi
Golcuk
Beyza Eczanesi
Golcuk
Egemen Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Kartepe’de parkların bakımı yapılıyor

Kartepe’de parkların bakımı yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.