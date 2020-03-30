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Körfez’de dezenfekte ekipleri yoğun çalışıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.03.2020 12:02 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele kapsamında kurulan ekipler, ilçe genelindeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.Körfez Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele kapsamında kurulan ekipler, ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Körfez’de dezenfekte ekipleri yoğun çalışıyor

Körfez Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele kapsamında kurulan ekipler, ilçe genelindeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Körfez Belediyesi tarafından korona virüsle mücadele kapsamında kurulan ekipler, ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği meydanlar, parklar ve tüm umumi alanlarda düzenli olarak dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Ayrıca kamu binalarını da dezenfekte eden ekipler, vatandaşlara da bilgilendirmelerde bulunuyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında ilk günden itibaren çalışmaları sıkı bir şekilde sürdürdüklerini belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Korona virüs nedeniyle ülkemizde çeşitli önlemler alındı. Bizlerde bu önlemler münasebetiyle ilk günden itibaren Körfez Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle yoğun bir şekilde şehrimizde virüsün yayılmasını engellemek amacıyla dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalar kapsamında da bütün açık alanlarımızı, parklarımızı, bahçelerimizi, oyun alanlarımızı, kamusal alanları ve hizmet binalarımızın her noktasını düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi alan Korona virüsün şehrimizde yayılmasının engellenmesi adına oluşturduğumuz ekibimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.
Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, korona virüs tehlikesine karşı alınan önlemler kapsamında dezenfekte ve yıkama işlemlerine ivme kazandırdı. Her gün gece saatleri itibari ile mahallelerdeki ana cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkayan ekipler, gündüz de belirli noktalarda çalışmalarını yürütüyor.

Körfez’de dezenfekte ekipleri yoğun çalışıyor

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