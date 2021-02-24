Körfez’deki rehabilitasyon merkezlerine hijyen malzemesi desteği

Körfez Ticaret Odası, sosyal sorumluluk çalışmalarına kapsamında bir medikal firmasının desteğiyle ilçede bulunan rehabilitasyon merkezlerine maske ve dezenfektan desteği sağladı.

Körfez Ticaret Odası ve Körfezde maske ve dezenfektan üretimi yapan oda üyesi medikal firmasının katkıları ile sosyal sorumluluk projesine imza attı. Yapılan organizasyona Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ile eğitim komitesi üyeleri katıldılar. İlçede bulunan rehabilitasyon merkezlerine 1000’er adet maske ve dezenfektan desteğinde bulunuldu. Yapılan organizasyon sonrası konuşan KTO Başkanı Öztürk, "Üyelerimiz ile yaptığımız sosyal sorumluluk projelerimizi çok önemsiyoruz bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda da yine bir üyemiz kendi üretimi ile engelliler derneğine tartı hediye etmiştik. Duyarlı üyelerimizin olması bizi daha güçlü kılıyor. Bu kapsamda üyemiz Eray Karataş’a odamız ve ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

