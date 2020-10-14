YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Körfez’in köylerine modern yollar

Körfez’in köylerine modern yollar

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.10.2020 16:15 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile köy yollarını daha modern hale getiriyor.

Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile köy yollarını daha modern hale getiriyor. Son olarak Elmacık Köyü ile Radar Caddesi arasındaki yolda düzenleme yapıldı, sıcak asfalt döküldü.
Körfez Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile ilçedeki kırsal alanda kalan yollar, modern hale getiriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği çalışma sonrasında ana geçiş güzergahında yenilenmeyen bölüm kalmazken, Körfez Belediyesi ekipleri de köy içlerinde ve bağlantı yollarında düzenlemeler yaptı. Elmacık Köyü ile Radar Caddesi arasında kalan yaklaşık 6 kilometrelik yolun yenilenmesi için de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince Elmacık Köyü’ndeki yolda trimer kazısı gerçekleştirilerek asfaltlama çalışması başladı.
Yolu kullanan vatandaşlar ise çalışmadan dolayı hem Körfez Belediyesi’ne hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü

Kocaeli Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
12:51
İkindi
15:57
Akşam
18:29
Yatsı
19:48

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Haluk Eczanesi
Korfez
Nazar Eczanesi
Golcuk
Fatih Eczanesi
Izmit
Göker Eczanesi
Darica
Gebeş Eczanesi
Kandira
Dilek Eczanesi
Golcuk
Şifa Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gölcük KO-MEK yeni dönemde açılış için gün sayıyor
Gölcük KO-MEK yeni dönemde açılış için gün sayıyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.