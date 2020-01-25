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Korhan Özduru ‘Bilinç ötesi’ temalı gösterisi gerçekleştirdi

SAKARYA HABERLERİ  | 25.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

Kişisel Gelişim Uzmanı-Yazar ve Hipnoterapist Korhan Özduru, ‘Bilinç ötesi’ temalı gösterisini gerçekleştirdi.Kişisel Gelişim Uzmanı-Yazar ve Hipnoterapist Korhan Özduru, Serdivan Kongre ve Konferans Salonunda ‘Bilinç Ötesi’ isimli kişisel gelişim temalı gösterisi ile kapalı gişe sahne aldı.

Kişisel Gelişim Uzmanı-Yazar ve Hipnoterapist Korhan Özduru, ‘Bilinç ötesi’ temalı gösterisini gerçekleştirdi.
Kişisel Gelişim Uzmanı-Yazar ve Hipnoterapist Korhan Özduru, Serdivan Kongre ve Konferans Salonunda ‘Bilinç Ötesi’ isimli kişisel gelişim temalı gösterisi ile kapalı gişe sahne aldı. Aralarında Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve pek çok akademisyenin de bulunduğu bu biletli gösteride, mühendislikten koçluğa kendi değişim yolculuğunu çok eğlenceli biçimde anlatan Korhan Özduru, ayrıca sahnede seyircilerin çok ilgisini çeken uygulamalar sergiledi. Özduru, program sonrasında soruları cevaplarken bazı seyircilerin akıl almaz bir sihir olduğunu düşündüğü bu uygulamaların ne hipnoz, ne sihir, ne de bir tür bioenerji ile ilgisi olmadığını, submental adında özgün bir iletişim ve kişisel gelişim tekniği olduğunun altını çizdi.
Korhan Özduru’nun ‘Bilinç ötesi’ gösterisi Mart ayında Sakarya’da bir kere daha sahne aldıktan sonra diğer şehirlerde sahnelenmeye başlayacak.

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