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Korktuk ama ölmedik

AYDIN HABERLERİ  | 27.07.2020 10:01 | Son Güncelleme

Dünyayı kasıp kavuran ve birçok ülkede ciddi ölümlere neden olan Korona virüs salgını Aydınlıları korkuttu ama öldürmedi.

Dünyayı kasıp kavuran ve birçok ülkede ciddi ölümlere neden olan Korona virüs salgını Aydınlıları korkuttu ama öldürmedi. TÜİK verilerine göre, Aydın’da 2020 yılında 2019 yılına ölenlerin sayısı ciddi oranda azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Korona virüs salgını ve pandemi sürecinde ciddi tedbir alan Aydınlılar’da ölüm oranı azaldı. Tutulan kayıtlara göre; Aydın’da 2019 yılının ilk 6 ayında 4 bin 521 kişi hayatını kaybederken bu sayı Korona virüs dönemine rastlayan 2020 yılının ilk 6 ayında 483 kişi azalarak 4 bin 521’den 4038’e düştü.
2020 yılın ilk 6 ayında doğum da ölüm de azaldı
Doğum oranlarının her geçen gün düştüğü ve yaşlı ve emekli nüfusun her geçen gün arttığı Aydın’da 2019 yılının ilk 6 ayında 7 bin 498 doğum olayı yaşanırken aynı yıl 4 bin 521 kişi de öldü. Kovid-19 salgını nedeniyle hastalık ve ölümlerin arttığı zannedilen 2020 yılında ise doğanların sayısı da ölenlerin sayısı da azaldı. 2019 yılında 7 bin 498 bebeğin hayata gözlerini açtığı Aydın’da 2020 yılında doğan bebek sayısı ise 1714 azalarak 5 bin 784’te kaldı.
Aydın’da 2019 yılının ilk 6 ayında Efeler ilçesinde 1861 kişi doğup 1682 kişi ölürken, 2020 yılında 1674 kişi doğdu 1574 kişi öldü. Didim’de 2019 yılında 564 kişi doğup 169 kişi ölürken 2020 yılında ise 350 kişi doğdu 149 kişi öldü. Kuşadası’nda 2019 yılında 499 kişi doğup 328 kişi ölürken 2020 yılında ise doğanların sayısı 490, ölenlerin sayısı 300 olarak kayıtlara geçti. Doğum oranların en yüksek olduğu ilçelerden Nazilli’de ise 2019 yılında 914 kişi doğup 967 kişi ölürken ilçede 2020 yılında doğanların sayısı 848’e ölenlerin sayısı da 769’a düştü.
İstatistiki verilere göre; korona virüs nedeniyle pandemi sürecinde evde kalan ve kuralların daha fazla uyulduğu Aydın’da 2020 yılında ölüm oranlarının virüsün yaşanmadığı 2019 yılına göre daha az olduğu görüldü.

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