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Korku dolu anlar! Burak Özçivit Pakistan'daki hayran buluşmasında ezilme tehlikesi geçirdi!

08.10.2023 00:03 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, yüzü olduğu bir parfüm markasının Pakistan'daki etkinliğine katıldı. AVM'de yapılan etkinlikte bir anda arbede çıktı. Hayranlarının kendisine ulaşmaya çalıştığı Burak Özçivit ezilme tehlikesi atlattı.

Türk dizi oyuncularından en büyük hayran kitlesine sahip olan isimlerden biri olan Burak Özçivit, Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle dünya çapında tanındı. Bir proje için Pakistan'a giden ünlü oyuncu, hayranlarının akınına uğradı. Ezilme tehlikesi geçiren Özçivit, güvenliklerin araya girmesiyle kurtuldu.

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ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, dizinin yurt dışına satılmasıyla dünya çapında ün kazandı.

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EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Beşinci sezonuyla ekrana gelen ünlü dizinin oyuncuları özellikle doğu ülkelerinde büyük rağbet görüyor.

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Burak Özçivit, yüzü olduğu bir parfüm markasının lansmanına katılan ünlü oyuncu, hayranlarının yoğun sevgisi karşısında ne yapacağını şaşırdı.

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Hayranlarının bir anda Özçivit'in etrafını sarmasıyla birlikte arbede yaşandı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle birlikte Özçivit alandan çıkarıldı.

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Ünlü oyuncudan o anlar için henüz bir açıklama gelmezken görüntüleri gören kullanıcılar 'İyi adam ezilmemiş', 'Bu nasıl sevgidir böyle', 'Osman'ımızı rahat bırakın', 'İşte başarının vücut bulmuş hali' gibi yorumlar geldi.
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