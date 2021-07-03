Korkudan denize giremiyor! Demet Akalın'ın büyük paniği: "Evimin suyu mu çıktı?"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, ABD turnesinin ardından aşılama ve normalleşme adımlarıyla beraber Türkiye'de de konser vermeye başladı. Çok özlediği partilere ve gece eğlencelerine geri dönen Demet Akalın, önceki gün Kenan Doğulu konserinde coştu. Ardından da fanatik bir izleyicisi olduğu "Survivor"daki ünlüler takımının verdiği partiye katıldı. Çok özlediği partilerin ardından bir o kadar özlediği sahnelere de dönen Demet Akalın, İzmir'de peş peşe konserler vermeye başladı. Eğlence ve müzik özlemini giderse de, hala eksikliğini tamamlayamadığı bir şey daha var.

Plaj korkusu

Demet Akalın, bu sabah Instagram üzerinden art arda yayınladığı videolarla neden evden çıkmadığını anlattı. Kiloları yüzünden beach clublara gitmek istemediğini ve sıfır beden insanların yanında çekindiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Bugün hafta sonu. Beachler çok pahalı." diyerek konuyu yine paraya bağlamayı başardı.

Ünlü şarkıcı, "Hafta içi nezih bir balıketi kalabalığı oluyor. Hafta içi çıkacağız." diyerek plaja gideceği günleri neye göre hesapladığını da gösterdi.

