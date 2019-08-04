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Korkulan oldu, Meteoroloji'den yeni uyarı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.08.2019 20:00 | Son Güncelleme

Ordu’da aniden bastıran sağanak sonrası kent merkezi sele teslim oldu. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışın, Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege ve Orta Karadeniz kıyılarında da kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ordu'nun Altınordu, Fatsa, Ünye ve Kumru ilçelerinde akşam saatlerindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren yağış sonucu oluşan su birikintileri nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda ise bazı araçlar su birikintileri nedeniyle yolda kaldı.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanları ile tahliye etmeye çalışırken, yolda kalan araçlar ise çekici yardımıyla kurtarıldı.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Havanın, Karadeniz kıyıları, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sakarya, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Artvin, Kars, Ardahan, Ankara'nın güney doğusu ve Konya'nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerde az bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekarede 21-50 yer yer 51-75 kilogram) yağışın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege ve Orta Karadeniz kıyılarında da kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

SEL, SU BASKINI VE YILDIRIM DÜŞMESİ UYARISI

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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ordu hava durumu yağış sağanak yağış

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