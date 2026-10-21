Korkunç cinayetin detayları: Korku filmine özenip arkadaşlarını öldürdüler!

ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki Cassie Jo Stoddart, 22 Eylül 2006'da teyzesinin ve eniştesinin evinde köpeklerine bakıyordu. Genç kız, o akşam erkek arkadaşı Matt Beckham ile evde vakit geçirirken arkadaşları Brian Lee Draper ve Torey Michael Adamcik de yanlarına geldi.

Dört genç bir süre birlikte vakit geçirdi ve film izledi. Ancak Brian ve Torey, başka bir şey izlemek için sinemaya gideceklerini söyleyerek evden ayrıldı. İkili, aslında çok daha korkunç bir planı hayata geçirmek üzere harekete geçmişti.

İddiaya göre Brian ve Torey, daha sonra eve geri dönebilmek için bodrum kapısının kilidini önceden açtı. Evden ayrıldıktan sonra arabalarını sokağın ilerisine park eden ikili, koyu renkli kıyafetler giyerek beyaz maskeler taktı. Görünümleri, Çığlık filmindeki Ghostface karakterini andırıyordu.

ELEKTRİKLERİ KESİP GENÇ KIZI KORKUTMAYA ÇALIŞTILAR

Brian ve Torey, Cassie ile erkek arkadaşı hâlâ üst katta otururken bodrum kapısından eve yeniden girdi. İlk olarak evde gürültü çıkararak ikiliyi bodruma çekmeye çalıştılar. Ancak bu girişimleri sonuç vermedi.

Bunun üzerine evin elektriklerini sigorta kutusundan kestiler. Evin karanlığa gömülmesiyle Cassie tedirgin oldu. Matt ise genç kızın baktığı köpeklerden birinin bodrum merdivenlerinin başında havlayıp hırladığını fark etti.

Yaşananlardan korkan Matt, annesini arayarak geceyi Cassie ile birlikte evde geçirmek için izin istedi. Annesi bu teklifi kabul etmedi ancak Cassie'yi kendi evlerine götürüp ertesi sabah geri getirebileceğini söyledi.

Cassie ise teyzesinin ve eniştesinin emanet ettiği hayvanları yalnız bırakmak istemedi. Matt'in annesinin teklifini reddeden genç kız, erkek arkadaşının saat 22.30 sıralarında evden ayrılmasıyla yalnız kaldı.

16 YAŞINDAKİ CASSİE'Yİ 30 KEZ BIÇAKLADILAR

Cassie, erkek arkadaşının ayrılmasının ardından oturma odasındaki kanepede uzanırken Brian ve Torey'nin saldırısına uğradı. Genç kız yaklaşık 30 kez bıçaklandı. Cinayette bir av bıçağı ile rehinci dükkânından satın alındığı belirtilen hançer benzeri bir bıçak kullanıldığı değerlendirildi.

Cassie'nin cansız bedeni, 24 Eylül 2006'da, teyzesinin ve eniştesinin evinin oturma odasında bulundu.

CİNAYET PLANLARINI KAYDA ALMIŞLAR

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada polis, Brian ve Torey'nin kaydettiği videolara ulaştı. Görüntülerde ikilinin Cassie'yi öldürmeye yönelik planlarının yanı sıra başka sınıf arkadaşlarını hedef alan düşüncelerinin de yer aldığı belirtildi.

İkilinin, 1996, 1997 ve 2000 yıllarında yayımlanan Çığlık filmlerinden etkilendikleri ortaya çıktı. Olay, kamuoyunda “Çığlık Katilleri” olarak anılmalarına neden oldu. Hazırladıkları videolardan bazıları yargılama sürecinde de gösterildi.

Ağustos 2007'de Brian Lee Draper ve Torey Michael Adamcik, şartlı tahliye imkânı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.