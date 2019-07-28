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Korkunç cinayette yasak aşk iddiası! 'Neden öldürdünüz?' sorusuna verdiği yanıt çıldırttı

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.07.2019 19:39 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta 13 Haziran günü Elif Özde Uzun'u elleri iple bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen dini nikahlı eşi Erhan Taşlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Erhan Taşlı adliyeye sevk edildi.

Korkunç cinayette yasak aşk iddiası! 'Neden öldürdünüz?' sorusuna verdiği yanıt çıldırttı

13 Haziran günü Esenyurt İnönü Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine daireye giren polis ekipleri, kapısı kilitli odada elleri iple bağlanmış, vücudunda bıçak ve darp izleri bulunan kadına ait ceset ile karşılaşmıştı. Polis ekipleri, Elif Özde Uzun'a ait olduğu belirlenen cesedin, dini nikahla yaşadığı belirtilen ve kayıplara karışan Erhan Taşlı tarafından öldürülmüş olabileceğini düşünerek bu yönde çalışma başlattı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, binadaki ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek izledi. Yapılan detaylı çalışmaların ardından cinayet şüphelisi Erhan Taşlı, dün akşam 18.30 sıralarında Esenyurt'ta sokak üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan Erhan Taşlı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENMİŞ

Burada yapılan sorguda cinayeti kabul eden şüpheli evde bulunduğu sırada eşinin cep telefonuna mesajlar geldiğini, eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

"NAMUSUM İÇİN İŞLEDİM"

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Erhan Taşlı, muhabirin 'cinayeti neden işlediniz ?' sorusunda 'Namusum için işledim, sevgilisi vardı' iddiasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt cinayet yasak aşk

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