Korkunç olay! Karısının öldürüp parçaladığını itiraf etti... Yetmedi düdüklü tencerede pişirip göle attı

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Telangana eyaletinin Haydarabad şehrinde 45 yaşındaki eski bir asker olan Guru, 35 yaşındaki karısı Venkata'ya saldırdı. Karısını öldüren adam kadının cansız bedenini parçalara ayırarak düdüklü tencerede kaynattı. Polis tarafından tutuklanan adam cinayet itirafında karısının cansız beden parçalarını göle attığını söyledi.

HER ŞEY KAYIP İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Venkata'nın ailesinin polise kadının kaybolduğunu ihbar etmesinden sona soruşturma derinleştirildi. Kadının kaybında baş şüpheli kadının kocası olarak tutuklandı. Koca Guru'nun, polise karısının cesedini banyoda doğradığını ve parçaları bir tencerede kaynattığını ve ardından kemikleri ayırdığını iddia edildi. Adamın cansız beden parçalarını 3 gün boyunca düdüklü tencerede kaynattığı öne sürüldü.