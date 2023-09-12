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Korkusuz Korkak oyuncuları kimdir, konusu nedir? Korkusuz Korkak filmi nerede ve ne zaman çekildi?

12.09.2023 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkusuz Korkak filmi oyuncuları ve konusu gibi detaylar merak ediliyor. Usta oyuncu Kemal Sunal filmde 'Mülayim Sert' rolünü canlandırdı. Korkusuz Korkak filminin senaristliğini Erdoğan Tünaş kaleme alırken yapımcılığını Yahya Kılıç üstlendi. Peki, Korkusuz Korkak oyuncuları kimdir, konusu nedir? Korkusuz Korkak filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Korkusuz Korkak filmi bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Filmin başrolünde merhum oyuncu Kemal Sunal Yer almıştır. Korkusuz Korkak filminin yönetmen koltuğunda birçok Türk filminin çekiminde parmağı olan Natuk Baytan yer almıştır. İşte sinema severlerin merakla araştırdığı Korkusuz Korkak filmi hakkında detaylı bilgiler...

KORKUSUZ KORKAK KONUSU

Bir şirkette masa başı bir işte çalışan ve fakir bir adam olan Mülayim, kirasını bile ödeyememektedir. İş arkadaşları tarafından ezilen ve ev sahibi tarafından evden atılmakla karşı karşıya kalan Mülayim tam bu dönemde ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenir. Doktor 6 ay sonra öleceğini, son günlerini dilediği gibi yaşamasını tavsiye eder.

Birden değişen Mülayim iş arkadaşları ve patronu tarafından ezilmek bir yana, kendisi patron gibi davranmaya başlar. Mahalleye bırakılmış bir bomba ile oyuncak gibi oynayıp, patlattığı için bombacı Mülayim lakabı takılır. Ancak bu arada aldığı son piyango biletine büyük ikramiyenin çıktığını öğrenir. Altı ay ömrü kaldığını düşünerek, tüm parasıyla bir umumi tuvalet yaptırır. Bu arada mafya babası Ayı Abbas ile Mülayim arasında mücadele başlayacaktır. Ölmek için 6 ay beklemeye sabredemeyen Mülayim, Sansar Selim aracılığıyla kendisini öldürmek üzere Gaddar Kerim'i tutar. Kerim, Abbas'ın adamlarını bertaraf eder. Bu arada aslında gayet sağlıklı olduğunu, doktorun bir hata yaptığını öğrenen Mülayim artık eskisi gibi korkusuz değildir. Hemşire Sevil, Mülayim'e yardımcı olur ama Mülayim korkusunu engelleyemez. Etrafındaki herkesi, kendi tuttuğu ve kimliğini bilmediği kiralık katil sanmaktadır. En sonunda Gaddar Kerim ve Ayı Abbas tarafından sıkıştırılan Mülayim tuhaf bir şekilde her ikisinin elinden de kurtulacaktır.

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KORKUSUZ KORKAK OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Kemal Sunal - Mülayim Sert
Turgut Özatay - Ayı Abbas (ses. Sadettin Erbil)
Ayşin Atav - Hemşire Sevil
Nejat Gürçen - Patron (ses. Ünal Gürel)
Zafer Önen - Müdür
Hikmet Taşdemir - Gaddar Kerim (ses. Doğan Bavli)
Rıza Pekkutsal - Memur
Belkıs Dilligil - Melek Hanım
Hakkı Kıvanç - Hakkı (ses. O. Nuri Ergün)
Aynur Akkum - Esin Hanım (ses. Gülçin Akçay)
Renan Fosforoğlu - Doktor Celal (ses. Ersan Uysal)
Muhteşem Durukan - Sansar Selim (ses. Timuçin Caymaz)
Zeki Alpan - Nuri Amca
Muzaffer Nebioğlu - Mehtap
Yavuz Şeker - Amorti Kazım
Kamer Sadık - Mülayim Ters (ses. Zafer Önen)
Remziye Fırtına - Bedia Hanım (ses. Göksel Kortay)
Yadigar Ejder - Tetikçi (ses. Sait Ergenç)
Yaşar Şener - Gazeteci (ses. Ayton Sert)
Yılmaz Meydaneri - Gazeteci
Ajlan Altuğ - Topal Hüsnü (ses. Avni Yalçın)
Orhan Çoban - Kör Hamza (ses. Ayton Sert)
Süheyl Eğriboz - Mahalleli
Yusuf Çağatay - Mahalleli
Celal Yonat - Arap (ses. Muharrem Gürses)
Zeki Tüney - Ayı Abbas'ın adamı (ses. Devrim Parscan)
Erdoğan Seren - Ayı Abbas'ın adamı (ses. Orhan Alkan)
Kadir Kök - Gerzek Hamdi (ses. Ahmet Uz)
Ekrem Gökkaya - Ayı Abbas'ın adamı
Bedri Uğur - Çayçı Bedo
Niyazi Gökdere - Ayı Abbas'ın adamı
Giray Alpan - Ayı Abbas'ın adamı (ses. O. Nuri Ergün)
Çetin Başaran - Ayı Abbas'ın adamı
İhsan Özenç - Ayı Abbas'ın adamı
Yılmaz Kurt - Ayı Abbas'ın adamı
Dündar Aydınlı - Ayı Abbas'ın adamı
Bahri Ateş - Mahalleli
Ayten Koçak - Hemşire

korkusuz korkak filmi nerede ve ne zaman çekildi

KORKUSUZ KORKAK NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1979 yapımı Korkusuz Korkak filmi Beykoz ve Anadolu Hisarı'nda çekilmiştir.

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Show TV Kemal Sunal korkusuz korkak natuk baytan Oyuncu mülayim

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