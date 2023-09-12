Korkusuz Korkak oyuncuları kimdir, konusu nedir? Korkusuz Korkak filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Korkusuz Korkak filmi bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Filmin başrolünde merhum oyuncu Kemal Sunal Yer almıştır. Korkusuz Korkak filminin yönetmen koltuğunda birçok Türk filminin çekiminde parmağı olan Natuk Baytan yer almıştır. İşte sinema severlerin merakla araştırdığı Korkusuz Korkak filmi hakkında detaylı bilgiler...

KORKUSUZ KORKAK KONUSU

Bir şirkette masa başı bir işte çalışan ve fakir bir adam olan Mülayim, kirasını bile ödeyememektedir. İş arkadaşları tarafından ezilen ve ev sahibi tarafından evden atılmakla karşı karşıya kalan Mülayim tam bu dönemde ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenir. Doktor 6 ay sonra öleceğini, son günlerini dilediği gibi yaşamasını tavsiye eder.

Birden değişen Mülayim iş arkadaşları ve patronu tarafından ezilmek bir yana, kendisi patron gibi davranmaya başlar. Mahalleye bırakılmış bir bomba ile oyuncak gibi oynayıp, patlattığı için bombacı Mülayim lakabı takılır. Ancak bu arada aldığı son piyango biletine büyük ikramiyenin çıktığını öğrenir. Altı ay ömrü kaldığını düşünerek, tüm parasıyla bir umumi tuvalet yaptırır. Bu arada mafya babası Ayı Abbas ile Mülayim arasında mücadele başlayacaktır. Ölmek için 6 ay beklemeye sabredemeyen Mülayim, Sansar Selim aracılığıyla kendisini öldürmek üzere Gaddar Kerim'i tutar. Kerim, Abbas'ın adamlarını bertaraf eder. Bu arada aslında gayet sağlıklı olduğunu, doktorun bir hata yaptığını öğrenen Mülayim artık eskisi gibi korkusuz değildir. Hemşire Sevil, Mülayim'e yardımcı olur ama Mülayim korkusunu engelleyemez. Etrafındaki herkesi, kendi tuttuğu ve kimliğini bilmediği kiralık katil sanmaktadır. En sonunda Gaddar Kerim ve Ayı Abbas tarafından sıkıştırılan Mülayim tuhaf bir şekilde her ikisinin elinden de kurtulacaktır.

KORKUSUZ KORKAK OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Kemal Sunal - Mülayim Sert

Turgut Özatay - Ayı Abbas (ses. Sadettin Erbil)

Ayşin Atav - Hemşire Sevil

Nejat Gürçen - Patron (ses. Ünal Gürel)

Zafer Önen - Müdür

Hikmet Taşdemir - Gaddar Kerim (ses. Doğan Bavli)

Rıza Pekkutsal - Memur

Belkıs Dilligil - Melek Hanım

Hakkı Kıvanç - Hakkı (ses. O. Nuri Ergün)

Aynur Akkum - Esin Hanım (ses. Gülçin Akçay)

Renan Fosforoğlu - Doktor Celal (ses. Ersan Uysal)

Muhteşem Durukan - Sansar Selim (ses. Timuçin Caymaz)

Zeki Alpan - Nuri Amca

Muzaffer Nebioğlu - Mehtap

Yavuz Şeker - Amorti Kazım

Kamer Sadık - Mülayim Ters (ses. Zafer Önen)

Remziye Fırtına - Bedia Hanım (ses. Göksel Kortay)

Yadigar Ejder - Tetikçi (ses. Sait Ergenç)

Yaşar Şener - Gazeteci (ses. Ayton Sert)

Yılmaz Meydaneri - Gazeteci

Ajlan Altuğ - Topal Hüsnü (ses. Avni Yalçın)

Orhan Çoban - Kör Hamza (ses. Ayton Sert)

Süheyl Eğriboz - Mahalleli

Yusuf Çağatay - Mahalleli

Celal Yonat - Arap (ses. Muharrem Gürses)

Zeki Tüney - Ayı Abbas'ın adamı (ses. Devrim Parscan)

Erdoğan Seren - Ayı Abbas'ın adamı (ses. Orhan Alkan)

Kadir Kök - Gerzek Hamdi (ses. Ahmet Uz)

Ekrem Gökkaya - Ayı Abbas'ın adamı

Bedri Uğur - Çayçı Bedo

Niyazi Gökdere - Ayı Abbas'ın adamı

Giray Alpan - Ayı Abbas'ın adamı (ses. O. Nuri Ergün)

Çetin Başaran - Ayı Abbas'ın adamı

İhsan Özenç - Ayı Abbas'ın adamı

Yılmaz Kurt - Ayı Abbas'ın adamı

Dündar Aydınlı - Ayı Abbas'ın adamı

Bahri Ateş - Mahalleli

Ayten Koçak - Hemşire

KORKUSUZ KORKAK NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1979 yapımı Korkusuz Korkak filmi Beykoz ve Anadolu Hisarı'nda çekilmiştir.



