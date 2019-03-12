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Korkutan anlar! Bu görüntüler rekor kırdı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 12.03.2019 08:43 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki sporcunun talihsiz anları izlenme rekoru kırdı. Farklı egzersizlerle sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yerini alan Monica Granda, yaptığı spor kadar deneme paylaşımlarıyla da ilgi topluyor.

Genç kızın son denemesi de bunlardan biri. Üç kutuyu üst üste koyarak sıçrama denemesi yapmaya karar veren Monica, başarısızlıkla sonuçlanan videosu ile 3 milyondan fazla izlendi.

3 milyondan fazla izlendi

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Monica Granda fitness ile uğraşıyor.
Son derece farklı egzersizler yapan Monica'nın paylaştığı bir video internette viral haline geldi.
Monica farklı yükseklikteki üç kutuyu üst üste koydu.
Toplamda 121 cm yüksekliğe sıçramaya çalışan Monica'nın ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.
Oldukça kötü biçimde düşen Monica şans eseri yaralanmadı.
Monica ikinci denemesinde 121 cm yüksekliğe başarıyla sıçradı.
Bahsi geçen video Instagram'da 3 milyon defa izlendi.
Çok sayıda kullanıcı Monica'nın yanlış kıyafet ve ayakkabı seçtiğini, kazanın bu sebeple gerçekleştiğini söyledi.
Spora düşkünlüğü ile tanınan Monica fit vücudunu ve antrenman görüntülerini sık sık hesabında paylaşıyor.
Oldukça ağır kilolarla antrenman yapan Monica, dijital medya tasarımı, bilgisayar oyunları ve animelere büyük ilgi duyuyor.
İşte fitness hayranı Monica'nın paylaştığı fotoğraflardan bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
Florida Monica Granda

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