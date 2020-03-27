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Korkuteli ilçesinde zabıtadan fırın denetimi

ANTALYA HABERLERİ  | 27.03.2020 16:44 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınına karşı tedbirlerini artıran Korkuteli Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla bakkal, market ve fırınlarda denetimlerini de sıklaştırdı.

Korkuteli ilçesinde zabıtadan fırın denetimi

Korona virüs salgınına karşı tedbirlerini artıran Korkuteli Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla bakkal, market ve fırınlarda denetimlerini de sıklaştırdı. Ekmeklerin hijyenik koşullarda satılıp satılmadığını denetleyen zabıta ekipleri, ambalajsız ekmek satan fırın, bakkal ve marketlere cezai işlem uyguluyor.
Korona virüs salgını önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile birlikte ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı satılması kararının ardından Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde ekmek ve pide satışının yapıldığı fırın, büfe, bakkal ve marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Denetimlerde fırın ve ekmek büfelerinde satıcıların eldiven takıp takmadıklarını kontrol eden zabıta ekipleri, bakkal, büfe ve marketler de ise satışa sunulan ekmeklerin ambalajlı olup olmadıklarını kontrol ederek işletmecileri halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan kaçınarak korona virüs salgınına karşı eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Her gün rutin olarak yapılan denetimlerde salgından korunma tedbirlerine uymayan işletmelere cezai işlem uygulanıyor.

Korkuteli ilçesinde zabıtadan fırın denetimi

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