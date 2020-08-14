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Korkuteli’de hayvanlara parazit ilaçlaması yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 14.08.2020 13:31 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi hayvan sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında Korkuteli’de ilaçlama gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi hayvan sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında Korkuteli’de ilaçlama gerçekleştirdi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Alaaddin Mahallesi’nde yaklaşık 300 küçükbaş hayvana dış parazit ilaçlaması yapıldı.
Tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi eğitimlerin yanı sıra ilaçlama çalışmalarını da sürdürüyor. Daha önce Korkuteli Kargalık Mahallesinde 800 hayvana dış parazit ilaçlaması yapan ekipler Korkuteli’de bu kez Alaaddin Mahallesinde 300 küçükbaş hayvanı ilaçladı.

Hayvan temizliğine dikkat çekildi
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler Alaaddin Mahallesi’ndeki çalışmaları kapsamında Covid-19 nedeniyle hijyen kurallarına yönelik üreticilere eğitim verdi. Eğitimde özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde hayvanların temizliğinin insan ve toplum sağlığı açısından da son derece önemli olduğu ve ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

300 küçükbaş hayvan ilaçlandı
Alaaddin Mahallesi’nde hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşların ağıl ve ahırlarını ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri bilgilendirme çalışmalarının ardından yaklaşık 300 küçükbaş hayvana dış parazit ilaçlaması yaptı.

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