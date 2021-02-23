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Korkuteli’de Vergi Haftası

23.02.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Vergi Haftası dolayısıyla Vergi Dairesi Müdürü Yılmaz Külen ve kurum personellerini ağırladı.32.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Vergi Haftası dolayısıyla Vergi Dairesi Müdürü Yılmaz Külen ve kurum personellerini ağırladı.
32. Vergi Haftası dolayısıyla Korkuteli Vergi Dairesi Müdür Yılmaz Külen, gelir servisi personelleri ile birlikte İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit’i makamında ziyaret etti.
Çimşit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizin daha çok kalkınması, her alanda gelişmesi, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin ulaşması ve aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha müreffeh bir ortamda yaşaması; vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanmasıyla mümkündür. Verginin kutsal olduğu ve ödenen vergiler ile ülkenin daha çok gelişmiş ve mutlu günler yaşayacağı gerçeğinden hareketle mükelleflerimizin ve Vergi Dairesi çalışanlarının 32. Vergi Haftasını en iyi dileklerimle kutluyorum” dedi.
Vergi Dairesi Müdür Yılmaz Külen, Kaymakam Ömer Çimşit’e çiçek takdim etti.

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