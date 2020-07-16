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Korona döneminde bol bol leblebi yedik

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.07.2020 12:05 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle leblebi tüketiminin ikiye katlandığı bildirildi.Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle daha çok evlerinde vakit geçiren vatandaşlar zaman geçirmek için kuruyemişe yöneldi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle leblebi tüketiminin ikiye katlandığı bildirildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle daha çok evlerinde vakit geçiren vatandaşlar zaman geçirmek için kuruyemişe yöneldi. Mart ayından itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası kuruyemişe olan ilgiyi artırdı.
Pandemi sürecinde evden çok çıkmayan vatandaşların kuruyemişe yöneldiğini ifade eden leblebi ve kuruyemiş satıcılarından Himmet Özer, "Salgın öncesi satışlarımız bu kadar yoğun değildi. Salgını engellemek için evde kalan vatandaşlar, satışlarımızı oldukça arttırdı. Müşterilerimiz meşhur Tavşanlı leblebisini ve karışık çerez tercih ediyor. Yaz meyvelerinin çıkması ile her ne kadar kuruyemiş satışı kısmen düşse de evde kalındığı süre zarfında vatandaşlarımız kuruyemişe yöneldi" dedi.
Himmet Özer, "İnsanlar evlerinden çıkmayarak kuruyemişe yönelmesi bizim gibi bu tür satış yapan Türkiye geneli esnaflara büyük katkısı oldu" diyerek leblebide de çeşitliliğin fazla olmasının ilgiyi arttırdığını ifade etti.
Fiyatların da geçen yıla oranla aynı olduğunu belirten Himmet Özer, leblebinin tokluk hissi vermesi nedeniyle de zayıflamak isteyenler tarafından tercih edilen ürün olduğunu kaydetti.

"65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza hizmeti evlerine götürdük"
Tavşanlılı leblebi ve kuruyemiş satıcılarından Raziye Yıldız ise, salgın döneminin yoğun olduğu ve sokağa çıkış yasağının olduğu günlerde evlere paket satışı yaptıklarını belirterek, "Ülkemizin geçirmiş olduğu pandemi sürecinde vatandaşlarımıza kaliteden de ödün vermeyerek evlere götürerek de hizmet veriyoruz. Bu süreçte en zarar görmeyen biz kuruyemiş satıcıları oldu. Evlerden çıkamayan ve canları sıkılan vatandaşlarımız bağışıklık sistemini de güçlendiren kuruyemişlere yöneldiler. Elhamdülillah bayram havası yaşadık. Güzeldi işlerimiz ve daha da iyisini yapmaya çalıştık. Evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştık" ifadelerini kullandı.
Müşterilerden Niyazi Turgut, haftada en az 3 kez kuruyemiş alışverişi yaptığını dile getirerek, "Pandemi döneminde insanlar evde kalarak vakit geçirdiği sırada haliyle çerez tüketiyor. Eskilerde büyüklerimiz kar çok yağar dışarı çıkılmaz ve kuruyemiş tüketilirdi denilirdi. Şimdi de pandemi nedeniyle çok dışarı çıkmayarak kuruyemiş tüketimimiz fazla oluyor" diye konuştu.
Tavşanlı’da 80 leblebi imalatçısının yılda ortalama 5 bin ton üretim yaptığı belirtildi.

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