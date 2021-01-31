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Korona tedbiri kararlarına uymayanlara adli işlem yapılacak

31.01.2021 16:29 | Son Güncelleme:
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Korona tedbiri kararlarına uymayanlara adli işlem yapılacak

Bilecik İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplanarak bir takım kararlar aldı.

Bilecik İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplanarak bir takım kararlar aldı. Buna göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK’nın 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler yapılacak.
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’inci maddeleri gereği Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplanan Bilecik İl Hıfzıssıhha Meclisi, yeni kararlar aldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Vali Şentürk, “Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. 15 Ocak 2021 tarih ve 0661-01-01 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı’nda alınan ‘Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler’ maddesine ilave olarak 20 yaş altı (19-20 yaş grubu) kursiyerlerin teorik ve direksiyon eğitimlerini yapabilmek için ilgili belgelerini ibraz etmek kaydıyla kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verdik. Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK’nın 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” dedi.

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