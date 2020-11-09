Korona virüs çitleme alışkanlığımızı değiştirdi

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de ciddi ölümlere neden Korona virüs ile birlikte gıda güvenliği ve hijyen, insanların en çok önem verdikleri meselelerin başında yer aldı. Virüse karşı alınan tedbirler kapsamında evde kalmayı tercih eden pek çok kişinin kuruyemiş ihtiyacını da internet üzerinden ve ambalajlı olarak karşıladığı belirtildi.

Gerek sağlığı için gerekse tadı dolayısıyla Türk insanının elinin altından eksik etmediği ve severek tükettiği kuruyemiş tüketimlerinde bazı alışkanlıkların Korona virüs salgını ile değiştiği belirtildi. Sağlık için evde kalmanın tavsiye edildiği içinde bulunduğumuz süreçte insanların kuryemişi daha çok ambalajlı alıp tüketmeyi tercih ettiğini belirten Ufresh markası Satış Müdürü Üsame Boz, virüs bulaşma riskini göz önünde bulunduran vatandaşların dökme kuruyemiş yerine paketli kuruyemiş tüketimine yöneldiğini söyledi.

Virüse karşı bağışıklık sistemini korumak ve vücut direncini artırmak isterken aynı zamanda açık ürün almak istemeyen kuruyemiş severlerin ambalajlı ürünleri daha çok tercih etmeye başladığını belirten Ufresh markası Satış Müdürü Üsame Boz, “Covid-19 salgınıyla birlikte tüketici tercih ve alışkanlarında önemli değişimler meydana geldi. Sağlıklı ürünlere ilginin artmasıyla tüketicilerin ambalajlı ürünlere yönelimi salgından önceki döneme göre gözle görünür derecede arttı. Özellikle kuru üzüm, kayısı, incir, hurma gibi doğal kuru meyvelere başta olmak üzere kuruyemişlerini ambalajlı olarak almak için internetten sipariş vermeyi tercih edilmeye devam ediliyor” diye konuştu.

Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen faktörlerin başında gelen hijyenik ambalajın ve güvenilir marka öneminden bahseden Boz, “Ufresh markası olarak kuru incir, kuru kayısı, hurma, zeytinyağı, kuruyemiş, kahve ve lokum çeşitlerimizin ambalajı ve hijyenik şekilde göndererek tüketicilerimizin dökme ürün fiyatına zipperli ambalajlı ürünle buluşturuyoruz. Ürünlerimizin sağlıklı, hijyenik ve en taze haliyle tüketicilerimize ulaşması bizim için çok önemlidir. Açıkta satılan ürünlerin muhafaza etme koşulları, üretim zamanı, son tüketim tarihi net olarak bilinmez. Bu detaylar sağlık açısından çok önemlidir. Paketli ürünler kuruyemişle hava ile temasını engelleyerek son tüketim tarihine kadar ürünü taze tutulur ve paket üzerinde ne zaman üretildiği ve ne zaman tüketilmesi gerektiği detayları yer aldığı için gönül rahatlığı ile tüketilebilir” dedi.

