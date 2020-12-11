Korona virüs dağ çileğine olan ilgiyi arttırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, C vitamini açısından oldukça zengin olan dağ çileğine olan ilgiyi arttırdı. Dağ çilekleri pazarın gözde meyvesi haline geldi.

Aroması, tadı ve kokusu ile büyük beğeni toplayan, yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde yetişen dağ çileği lezzetiyle kendine hayran bırakıyor. Kırsal kesimde oturan vatandaşlar tarafından toplanarak pazarlarda satışı yapılan dağ çileği gelir kapısı haline geldi. Reçeli de yapılan dağ çileğinin faydaları ise oldukça fazla. Özellikle C vitamini açısından oldukça zengin olduğu bilinen dağ çileği, Korona virüsün etkisini arttırdığı şu günlerde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi’nden topladıkları dağ çileklerini pazara satmak için getiren Kamil Canal’ın tezgahındaki dağ çilekleri kısa sürede tükeniyor. Dağ çileğinin faydalı olduğunu belirten Canal, "Dağ çilekleri kırsal kesimlerde ve yüksek dağlık alanlarda daha çok bulunuyor. Toplaması da zahmetli. Eşimle beraber mahallemizden topladığımız dağ çileklerini satıyoruz. Sabah saatlerinde tezgahımızı açar açmaz kısa zamanda hemen bitiyor. Çoğu zamanda sipariş verenler oluyor. Dağ çileklerini tanesi 300-350 gram gelen bu kutuların tanesini 5 TL’den kilosunu da 20 liradan satıyoruz" dedi.