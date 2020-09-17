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Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 55 bin lira ceza yazıldı

TOKAT HABERLERİ  | 17.09.2020 17:11 | Son Güncelleme

Tokat’ta, korona virüs vakaları nedeniyle yapılan geniş çaplı denetimlerde kurallara uymayanlardan 55 bin lira tahsil ediliği kaydedildi.Tokat Valisi Dr.

Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 55 bin lira ceza yazıldı

Tokat’ta, korona virüs vakaları nedeniyle yapılan geniş çaplı denetimlerde kurallara uymayanlardan 55 bin lira tahsil ediliği kaydedildi.
Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, korona virüs (covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan kararların sahadaki uygulamalarını yerinde denetledi. Vali Balcı, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.Halkın sağlığını korumak için salgınla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirten Vali Balcı, “Türk milleti olarak inşallah bu işin üstesinden birlik beraberlik içerisinde dayanışma içerisinde geleceğimize inanıyorum, bizler toplum halinde beraberce yaşıyoruz ve hiç kimsenin sağlığını tehlikeye atmaya hakkımız yok. Buradan tüm Tokatlı hemşerilerimize sesleniyorum. Bu hem vatandaşlık bilincidir, hem sorumluluktur, hem de kul hakkıdır. İnsanların hakkını ihlal etmemek lazım. Bana bir şey olmaz diye bir şey yok. Hepimize bu rahatsızlığa yakalanabiliriz. Bu hastalık küçük çocuğa da bulaşabiliyor, gence de bulaşabiliyor, yaşlı vatandaşımıza da bulaşabiliyor” dedi.
“Amacımız rehberlik etmek”
Vali Balcı, amaçlarının ceza vermek olmadığını ifade ederek, “Toplumumuzun halkımızın sağlığı bizim için önemli. Biz vatandaşlarımız kural ihlal etsin ceza verelim peşinde değiliz. Bu yaptığımızda zaten aynı zamanda bir rehberlik hizmeti. Ancak kuralları ihlal edenlere de cezalar veriliyor. Amacımız rehberlik etmek ve toplumsal bilinci diri tutmak. Halkımızın bu konudaki duyarlılığını artırmak” diye konuştu.
55 bin lira tahsil edildi
Vali Balcı, yapılan denetimlerde kesilen cezalardan bugüne kadar 55 bin TL tahsil edildiğini, yurtlarda izolasyona girmek isteyen vatandaşlardan farklı olarak ücret tahsil edilmeyeceğini sözlerine ekledi. Denetimlere Vali Dr. Ozan Balcı’nın yanı sıra, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Toğaloğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kınayl ile ilgililer katıldı.

Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 55 bin lira ceza yazıldı

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