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Korona virüsten dolayı kurulmayan pazar yeniden açıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 31.05.2020 00:13 | Son Güncelleme

Erzincan’ın İliç ilçesinde korona virüsten dolayı uzun zamandır kurulmayan pazar yeniden açıldı.İliç’te yeni tip korona virüs dolayısıyla uzun zamandır hafta sonu kurulmasına izin verilemeyen halk pazarı yeniden açıldı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde korona virüsten dolayı uzun zamandır kurulmayan pazar yeniden açıldı.
İliç’te yeni tip korona virüs dolayısıyla uzun zamandır hafta sonu kurulmasına izin verilemeyen halk pazarı yeniden açıldı. Pazarda vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uyduğu gözlenirken uymayan vatandaşları da polis ve zabıta ekipleri uyardı. Sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıdanın dışında zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmedi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kurulan pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde kuruldu.
İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz’de zabıta ekipleriyle birlikte pazar ve çarşı esnafını ziyaret etti.
Başkan Gürbüz, maske ve kolonya dağıtarak hayırlı işler dileklerinde bulundu.

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