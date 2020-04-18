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Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.04.2020 12:44 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Güldüren köyünde yaşayanlar Korona virüs (Covid-19) salgınından kurtulmak için 7 küçükbaş ve 1 büyükbaş kurban kesip dua ettiler.Hayırsever köy halkının katkılarıyla 1 büyükbaş 7 küçükbaş hayvanı kurban ettiklerini söyleyen Köy Muhtarı Halil Arslan, " Köy meydanında kesmiş olduğumuz kurbanların ardından cami imamımız Halil Gökçe tarafından Korona virüs (Covid-19) salgınından kurtulmak için dua edildi.

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Güldüren köyünde yaşayanlar Korona virüs (Covid-19) salgınından kurtulmak için 7 küçükbaş ve 1 büyükbaş kurban kesip dua ettiler.
Hayırsever köy halkının katkılarıyla 1 büyükbaş 7 küçükbaş hayvanı kurban ettiklerini söyleyen Köy Muhtarı Halil Arslan, " Köy meydanında kesmiş olduğumuz kurbanların ardından cami imamımız Halil Gökçe tarafından Korona virüs (Covid-19) salgınından kurtulmak için dua edildi. Daha sonra kurban etlerini parçalayarak köyde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Etkinliğimize katkıda bulunan hayırsever köy halkından Allah razı olsun. Rabbim bizleri bu Korona virüs salgınından bir an önce kurtarsın” dedi.

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

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