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Korona virüsünden hayatı kaybedenler için 75 bin ağaç dikilecek

BİLECİK HABERLERİ  | 09.12.2020 11:06 | Son Güncelleme

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, belediye tarafından her yıl 50 bin çeşitli ağacın toprakla buluştuğunu söyleyerek, "2021 yılında 50 bin ağaca ek olarak 75 bin ağaç daha Korona virüsünden hayatı kaybedenlerin anısı dikilecek" dedi.Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından 2015 yılında başlanılan bir projeyi kapsamında her yıl 50 bin ağaç toprakla buluşmaya devam ediyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, belediye tarafından her yıl 50 bin çeşitli ağacın toprakla buluştuğunu söyleyerek, "2021 yılında 50 bin ağaca ek olarak 75 bin ağaç daha Korona virüsünden hayatı kaybedenlerin anısı dikilecek" dedi.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından 2015 yılında başlanılan bir projeyi kapsamında her yıl 50 bin ağaç toprakla buluşmaya devam ediyor. Bugüne kadar 300 bin adet ağacı Tarım ve Orman Bakanlığı ve değişik kurum ve kuruluşlardan ücretsiz olarak temin ettiklerini anlatan Başkan Şahin, "Tüm dünyanın sıkıntılı sağlık sorunu yaşadığı bugünlerde, cenazelerine bile katılamadığımız kardeşlerimizi ağaçlarla, parklarda kısaca her yerde yaşatmak. Ben inanıyorum ki halkımız bu yıl diktiğimiz her fidana gözü gibi yaşatacak ve aramızdan ayrılan sokağımızda, caddemizde, apartmanımızda, mahallemizde ve köyümüzde sessizce veda eden kardeşlerimizi asla unutmayacak" dedi.

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