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Korona virüsüne karşı binlerce kitap dezenfekte edilip evde kalan öğrencilere dağıtıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.03.2020 10:06 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından evde kalan öğrencilere kitap desteği geldi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından evde kalan öğrencilere kitap desteği geldi. Ümraniye’de belediye ekiplerince dezenfekte edilen 35 bin kitap, ardından çok sayıda araca yüklenerek evde kalan öğrencilere dağıtıldı.
Korona virüs nedeni ile okulların açılması 30 Nisan’a kadar uzatılmıştı. Okulların uzatılması ile evinden uzaktan eğitim gören öğrencilere de Ümraniye Belediyesi dezenfekte etmiş olduğu 35 bin adet kitabı dağıttı. Kitaplar dağıtılmadan önce Ümraniye Belediyesi ekiplerince tek tek dezenfekte edildi. Daha sonrasında ambalajlanan kitaplar kolilere koyularak öğrencilere dağılmak üzere kapı kapı gezilerek dağıtıldı.
Evde kal çağrısı ile öğrencilere kitap dağıttıklarını belirten Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bizim depolarımızda 35 bin adet kitaplarımız vardı. Bunları hijyen ortamında arkadaşlarımız hazırladılar. Biz de bir kampanya başlatıyoruz. Liseli gençlerimize ortaokul gençlerimize Ümraniye’de okuyan gençlerimize ’Evde kal’ projesinde onlara destek için kitap okumalarını teşvik için bunları birer birer dağıtacağız. Biz hatlarımızdan bize ulaşırlarsa kitap için evlerine kadar teslim edeceğiz. Ben bundan dolayı ekibime teşekkür ediyorum. Evde kal rahat et, evde kal huzurlu ol, evde kal kitap oku” diye konuştu.

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