Son dakika! Uçak-otobüs seferleriyle ilgili yeni genelge

Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan “Seyahat İzin Kurulları” oluşturulacak. Oluşturulan kurullar 28.03.2020 tarihi (bugün) saat 20:00’den itibaren belirtilen şartları uyan vatandaşlara “Seyahat İzin Belgesi” düzenlenmesine başlayacak.

Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda yolcular, yarın saat 06:00’dan itibaren “Seyahat İzin Belgesi” olmadan seyahat edemeyecek. Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar “Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu bilgiyi verdi:

"Hava yolu ile yurt içi uçuşlarda 29 Mart saat 06.00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır."

