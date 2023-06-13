"Lig şaibeli" demişti! Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İsmail Yüksek'e PFDK'dan ceza

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İsmail Yüksek, Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray derbisi öncesi, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok'' ifadelerini kullanmıştı.

PFDK'DAN CEZA GELDİ

Bu sözlerinin ardından PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in cezası belli oldu. PFDK, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'e "sportmenliğe aykırı hareketi" dolayı para cezası verdi.

104 BİN TL...

Yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İSMAİL YÜKSEK 'in, 04.06.2023 tarihinde resmi yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 104.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

