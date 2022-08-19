Bilim adamları uyardı! Bu kış maskeler geri dönebilir

Covid-19 etkileri hem sağlık hem de sosyal anlamda hayatımızı değişime uğrattı. Birçok farklı varyantı çıkan Covid-19’un etkilerinin azaldığı düşünülerek sosyal yaşamdaki korumalar askıya alınmıştı. İngiltere’de Imperial College London tarafından yapılan araştırmaya göre bu kış maskeler ve karantina geri dönebilir. Yapılan araştırmada koronavirüsü vakalarının üçte ikisinin semptomların başlamasından beş gün sonra geçtiğini ancak bazı vakaların bir hafta sonra bile hala bulaşıcı olduğu tespit edildi.

İKİ KEZ NEGATİF ÇIKANA KADAR İZOLASYONDA KALIN

Imperial College London'dan ve çalışmanın baş yazarı Profesör Ajit Lalvani, koronavirüs hastalarının beş gün boyunca karantinada kalmaları gerektiğini ve koronavirüs testlerinde iki kez negatif çıkana kadar izolasyondan çıkmamalarını tavsiye etti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yaptığı açıklamada insanları 'maske takmaya ve sosyal mesafeyi korumaya' çağırdı ve şunları ekledi: 'Covid-19 ile yaşamayı öğrenmek, orada değilmiş gibi davranmak anlamına gelmez.'

HATIRLATMA AŞILARINIZI OLUN

Imperial’deki Solunum Enfeksiyonlarında NIHR Sağlık Koruma Araştırma Birimi müdürü Profesör Lalvani, “Bu çalışmadan önce bulaşıcılık hakkındaki resmin yarısını kaçırıyorduk, bu, herhangi bir pandemiyi kontrol etmek için esastır.” dedi.

Uzmanlar, önümüzdeki kış aylarına dikkat çekerken, maske ve karantina kurallarının geri gelmesi çağrısında bulundu. DSÖ ise koronavirüsün etkilerinden korunmak için hatırlatma doz aşılar konusunda uyarılarını yineledi.



