2 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 2 Mart 2022 Çarşamba

2 Mart Çarşamba günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın internet sitelerinde yer verdikleri açıklamaya göre arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle Arnavutköy, Avcılar ve Bağcılar'da elektrik kesintisi olacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ hangi ilçe ve noktalarda elektrik kesintisi yaşanacağına ilişkin güncel listeye her gün internet silerinde yer veriyor. 2 Mart Çarşamba günü için vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 2 Mart 2022 Çarşamba Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

2 MART ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 2 Mart 2022 Çarşamba günü için arıza ve elektrik kesintileri duyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

2 MART İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ARNAVUTKÖY

NO: 12317648

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BAYKAN, BEDİ, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, BİLKAN, DAL, DALGAKIRAN, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FERDA, GÜLAY, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, OFLAZ, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHAN, ŞAHİKA sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKSUNGUR, ASUMAN, AYDOĞAN, BİNAY, CANSEVER, DEVELİ, DİLAVER, EMRULLAH, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, GENÇLİK, GÜLTUTAN, HIDIR, LİSE, NAMZET, NEVİN, SENCER, SEYYAH, SİMA, TOPRAKLI, TUNAHAN, TÜMEN, YAZGÜLÜ, ÇALIŞ, ÇAMDİBİ, ÜRGÜP sk/ NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT sk/ YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk/ İSLAMBEY mah ABDÜLHAMİT, BİRCAN, ESAT, FATİH, GÜLVEREN, KAŞIKÇI, KÜHEYLAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 02/03/2022 01:00:00 - 02/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ALİ EKBER ÇİÇEK, ARAS, AĞAÇARDI, BAHADIR, BEKTAŞ, BOZDAĞ, BURSA, CAN YÜCEL, CANDARLI, CENK, CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI, CİVA, DEMİRCİ, DERYADİL, DİCLE, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ELİT, EMEKTAR, FELEK, FINDIK, FIRAT, GEDİZ, GÖKALP, GÜLDÜNYA, GÜNER, GÜNEŞLİ, HAMZA YERLİKAYA, KADIRGA, KAHRAMAN, KALEM, KALYON, KARINCA, KARLI, KARTOPU, KAYA, KELEBEK, KIRCI, KIZILIRMAK, KOLBAŞI, KOÇAK, KURDELA, KİBELE, KİLİM, KİRAZLI, MANDALİNA, MEHTER, MERİH, MEŞRUTİYET, MİGROS, ONURLU, ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL, ORMANLI, OSMANPAŞA, PALACI, PETEK, PETROLOFİSİ, PORTAKAL, PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK, PİRİNÇ, PİYASA, REŞİTPAŞA, SAKARYA, SALİM BEY, SANAYİ, SARI ASMA, SARI ÇİÇEK, SILA, SULUKUYU, TALATPAŞA, TUNÇ, UMUTLU, YASEMİN, YAYLI, YEŞİLCE, YEŞİLIRMAK, YUVA, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAKMAKLI, ÖZEN, ÜZENGİ, İLERİ, İNCİR, İPLİK, ŞAHMERAN, ŞEFTALİ, ŞEHİT MURAT YÜKSEL, ŞIK sk/ MUSTAFA KEMALPAŞA mah KARANFİL sk bölgelerinde 02/03/2022 09:30:00 - 02/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 12329316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah HÜSEYİN KARAARSLAN, MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 02/03/2022 00:01:00 - 02/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12330316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 02/03/2022 04:00:00 - 02/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317855

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 62., ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 02/03/2022 05:00:00 - 02/03/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12381316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2518., 2523., HACI BOSTAN sk bölgelerinde 02/03/2022 09:00:00 - 02/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12326316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 718., 733., 734., 735., 740., ESENLER sk/ ÇINAR mah 781., 782., 784., 787., 802., 803., 804., 820., ESENLER sk bölgelerinde 02/03/2022 10:00:00 - 02/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 MART AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

2 MART BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/



