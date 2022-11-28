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‘Sıfır vaka’ politikasının uygulandığı Çin’den tartışma yaratan görüntüler! Kadına zorla anal korona testi yapıldığı iddia edildi

28.11.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı düşünülen ve tüm dünyaya yayılarak kısa sürede pandemiye dönüşen koronavirüs Çin’de hala büyük panik yaratıyor. Dünya genelinde aşıyla birlikte normalleşme adımları atılırken Çin ‘sıfır vaka’ politikası kapsamında sert tedbirler uygulmaya devam ediyor. Son olarak Çin’de sağlık ekiplerinin zorla anal koronavirüs testi yapmaya zorlandığı iddia edilen bir kadına ait görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

Günlük vakaların 30 bin civarında olduğu Çin’de tüm dünyanın aksine koronavirüs tedbirleri bir an olsun gevşetilmedi. Karantina şartlarının her geçen gün daha da sertleştiği Çin’den birbirinden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Beyaz koruma kıyafetleriyle sağlık ekiplerinin sürekli olarak kontrol ettiği vatandaşlar karantina uygulamaları protesto etmeye başladı. Tepkilerin yükseldiği ülkede son olarak bir kadına zorla anal korona testi yapıldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Tam olarak şehri belirtilmese de Çin’de çekildiği iddia edilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın beyaz koruma kıyafetli sağlık görevlileri tarafından tutuluyor. Kadına o anlarda anal korona testi yapıldığı söylenirken ismi açıklanmayan kadının çığlık çığlığa bağırması ise dikkatlerden kaçmadı. O anlar kısa sürede sosyal medya tepki topladı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin korona kovid-19 pcr

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