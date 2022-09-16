Dikkat! Daha önce Covid olduysanız bu hastalığa yakalanma riskiniz yüksek

Covid-19 birçok varyantıyla beraber hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan bu virüs çeşitli hastalıkların oluşmasına neden oluyor. Yeni yapılan araştırmaya göre Covid'e yakalanan 65 yaş üstü kişilerin alzheimer hastalığına yakalanma riski oldukça fazla. Science Daily'nin bildirdiğine göre , Alzheimer Hastalığı Dergisi'nde yayınlanan 6 milyon yaşlı üzerinde yapılan araştırmada koronavirüs bulaşmış yaşlı bireylerin, COVID teşhisini takip eden yıl içinde demansın zayıflatıcı formuna %50 ila %80 daha duyarlı olduğunu buldu. En riskli grubun ise 85 yaş üzeri kadınlar olduğu belirtildi.

DOĞRUDAN ETKİLEDİĞİ HENÜZ BELİRLENMEDİ

Araştırmacılar, COVID'in doğrudan Alzheimer'ı tetikleyip tetiklemediğini veya virüsün yalnızca varlığını hızlandırıp hızlandırmadığını henüz belirlemedi. Çalışmanın ortak yazarı Pamela Davis, "Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynayan faktörler yeterince anlaşılmadı, ancak önemli görülen iki parça, önceki enfeksiyonlar, özellikle viral enfeksiyonlar ve iltihaplanmadır" dedi.

ALZHEİMER CİDDİ VE ZORLU BİR HASTALIK

Davis, "Alzheimer hastalığı ciddi ve zorlu bir hastalıktır ve hipertansiyon, kalp hastalığı, obezite ve hareketsiz bir yaşam tarzı gibi genel risk faktörlerini azaltarak gelgitin bir kısmını tersine çevirdiğimizi düşündük" dedi.

ALZHEİMER BELİRTİLERİ