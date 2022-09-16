HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dikkat! Daha önce Covid olduysanız bu hastalığa yakalanma riskiniz yüksek

Dikkat! Daha önce Covid olduysanız bu hastalığa yakalanma riskiniz yüksek

16.09.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 hayatımıza girdiğinden beri hem sağlık hem de sosyal açıdan birçok değişim yaşamamıza neden oldu. Toplumda birçok insan oldukça korunmasına ve aşı olmasına rağmen koronavirüse yakalandı. Yapılan araştırmalar daha önce Covid geçiren kişilerin bazı hastalıklara yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu buldu.

Dikkat! Daha önce Covid olduysanız bu hastalığa yakalanma riskiniz yüksek

Covid-19 birçok varyantıyla beraber hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan bu virüs çeşitli hastalıkların oluşmasına neden oluyor. Yeni yapılan araştırmaya göre Covid'e yakalanan 65 yaş üstü kişilerin alzheimer hastalığına yakalanma riski oldukça fazla. Science Daily'nin bildirdiğine göre , Alzheimer Hastalığı Dergisi'nde yayınlanan 6 milyon yaşlı üzerinde yapılan araştırmada koronavirüs bulaşmış yaşlı bireylerin, COVID teşhisini takip eden yıl içinde demansın zayıflatıcı formuna %50 ila %80 daha duyarlı olduğunu buldu. En riskli grubun ise 85 yaş üzeri kadınlar olduğu belirtildi.

DOĞRUDAN ETKİLEDİĞİ HENÜZ BELİRLENMEDİ

Ekran görüntüsü 2022-09-16 103505

Araştırmacılar, COVID'in doğrudan Alzheimer'ı tetikleyip tetiklemediğini veya virüsün yalnızca varlığını hızlandırıp hızlandırmadığını henüz belirlemedi. Çalışmanın ortak yazarı Pamela Davis, "Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynayan faktörler yeterince anlaşılmadı, ancak önemli görülen iki parça, önceki enfeksiyonlar, özellikle viral enfeksiyonlar ve iltihaplanmadır" dedi.

ALZHEİMER CİDDİ VE ZORLU BİR HASTALIK

Ekran görüntüsü 2022-09-16 103453

Davis, "Alzheimer hastalığı ciddi ve zorlu bir hastalıktır ve hipertansiyon, kalp hastalığı, obezite ve hareketsiz bir yaşam tarzı gibi genel risk faktörlerini azaltarak gelgitin bir kısmını tersine çevirdiğimizi düşündük" dedi.

ALZHEİMER BELİRTİLERİ

Ekran görüntüsü 2022-09-16 103426

  • Kafa karışıklığı,
  • Olayları unutmak,
  • Nesnelerin ve kişilerin isimlerini hatırlayamamak,
  • Kişinin yolları karıştırması,
  • Karar verememek,
  • Sürekli aynı şeylerden bahsetmek,
  • Kaygılı hissetmek,
  • Ruh hâlinde yaşanan dalgalanmalar.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaktan demeyin: Terlemenin nedeni ölümcül olabilir!Sıcaktan demeyin: Terlemenin nedeni ölümcül olabilir!
Sosyal medyada gündem olmuştu! Bakan Soylu'dan 'küfürleşme' yanıtıSosyal medyada gündem olmuştu! Bakan Soylu'dan 'küfürleşme' yanıtı
AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!AK Parti'nin sıradaki hamlesi heyecan yarattı!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) alzheimer Aşı alzheimer belirtileri covid covid19 korona koronavirüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Düzce'de ilginç olay! Bir lisede okul müdürü kendisine özel tuvalet yaptırdı

Düzce'de ilginç olay! Bir lisede okul müdürü kendisine özel tuvalet yaptırdı

Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'

Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'

Sosyal konut çıkışı gündem olmuştu! Canlı yayında açıkladı: İlk kez söylüyorum...

Sosyal konut çıkışı gündem olmuştu! Canlı yayında açıkladı: İlk kez söylüyorum...

Türkiye'den flaş hamle! Hepsi Bakanlığa çağrılacak

Türkiye'den flaş hamle! Hepsi Bakanlığa çağrılacak

İlginizi Çekebilir

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.