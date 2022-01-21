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Hande Sarıoğlu yine durmadı! ''Her yer meme dolu zaten!''

21.01.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Ekşi Sözlük'ün konuğu oldu. Cüretkar pozlarına gelen tepkilerden sıkıldığını söyleyen Sarıoğlu, yine çok konuşulacak sözlere imza attı.

Hande Sarıoğlu yine durmadı! ''Her yer meme dolu zaten!''

Instagram'da yaptığı kalça dansı nedeniyle Habertürk'teki işine son verilen Sarıoğlu, cesur pozlarına gelen yorumlara daha fazla dayanamadı. Ünlü sunucu, ''Cüretkarlık meselesini fazla abartıyorsunuz. Her yer meme dolu zaten.'' ifadelerini kullandı.

''BENİ HAYAL EDİN, PROBLEM DEĞİL''

Ekşi Sözlük'te özel hayatına dair soruları yanıtlayan Sarıoğlu, ''Sosyal medya g.t ve meme dolu. Ben bir şey paylaşınca ilk defa bir şey görmüş gibi neyi abartıyorsunuz? Sanki bir bizde var. Bir kadın olarak beni hayal ediyorsanız, hayallerinizde kalır, bakarsınız anca. Gidip de dışarıda bir kadına zarar vereceğinize beni hayal edebilirsiniz tamam mı? Problem değil.'' sözleriyle sitem etti.

Hande Sarıoğlu yine durmadı! ''Her yer meme dolu zaten!''

''BİR DOLAR BENİM MEMELERİM''

Sarıoğlu, ''Memelerinin bakımını nasıl yapıyorsun?'' sorusuna ise ''Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. FOX TV'de sunduğum Kaç Para Kaç programından aldığım parayla, gittim memelerimi yaptırdım. Ben o zaman 18 bin TL verdim. Şimdi yaptırmaya kalksan yüz bin tutar. Ne kadar değerlendi görüyor musun? Bir dolar benim memelerim!'' yanıtını verdi.

Hande Sarıoğlu yine durmadı! ''Her yer meme dolu zaten!''

YouTube'da bahis programı sunan Hande Sarıoğlu, partneri Ertan Süzgün'le büyük bir kavga ettiğini ve programı artık tek başına sunacağını açıklamıştı.

Hande Sarıoğlu yine durmadı! ''Her yer meme dolu zaten!''

Sarıoğlu, Türkiye'deki kadın sunucuların hanım hanımcık olması gerektiği kuralını yıkmaya geldiğini anlatmıştı.

Hande Sarıoğlu yine durmadı! ''Her yer meme dolu zaten!''


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