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Koronavirüs alarmı büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı bir haftada yüzde 60'tan fazla arttı

31.07.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vakalarındaki artış sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısındaki son bir haftadaki değişim dikkat çekti. Önceki hafta 96 olarak açıklanan vefat sayısı, yüzde 60'tan fazla artarak bu hafta 157'ye yükseldi. 226 bin olan vaka sayısı ise 365 bine yükseldi. Virüsün yayılma hızına dikkat çeken uzmanlar, tedbirler konusunda uyarıyor.

Koronavirüs alarmı büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı bir haftada yüzde 60'tan fazla arttı

Koronavirüs vaka sayısı artarken, son bir haftadaki vefat sayısı da dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid-19 verilerine göre, son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 60'dan fazla arttı.

SON BİR HAFTADA 157 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haftalık Koronavirüs Tablosu “covid19.saglik.gov.tr” sitesinden açıklandı. Buna göre, 18-24 Temmuz’da 365 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 265 bin 962 oldu.

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YÜZDE 60'TAN FAZLA ARTIŞ

Önceki hafta vaka sayısı 226 bin 532, vefat sayısı da 96 olarak açıklanmıştı.

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Virüsün yayılma hızına dikkat çeken uzmanlar, tedbirler konusunda uyarıyor.

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