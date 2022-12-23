HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüsün en korkutan semptomuydu! Koronavirüsün neden olduğu kalıcı veya uzun süreli koku kaybının nedeni araştırıldı

Koronavirüsün en korkutan semptomuydu! Koronavirüsün neden olduğu kalıcı veya uzun süreli koku kaybının nedeni araştırıldı

23.12.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde bilim insanları tarafından Kovid1-9 hastalığının sonrasında yaşayan uzun süreli veya kalıcı koku kaybının nedeni araştırıldı. Araştırma sonucunda ise koronavirüs sırasında ve sonrasında bağışıklık hücrelerinin hassas burun astarının içindeki koku alma sinir hücrelerine saldırdığı ve bu hücreleri azalttığı belirtildi.

Koronavirüsün en korkutan semptomuydu! Koronavirüsün neden olduğu kalıcı veya uzun süreli koku kaybının nedeni araştırıldı

ABD merkezli Duke Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi gibi eğitim kurumlarından bilim insanları, Covid-19 geçiren ve uzun süreli koku kaybı olan 9 hasta da dahil olmak üzere 24 biyopsiden toplanan koku alma örneklerini analiz etti. Elde edilen sonuca göre, T hücreleri adı verilen bağışıklık hücreleri hassas burun astarının içindeki koku almaya yarayan hayati sinir hücrelerine saldırdığı ve bu hücrelerin azalmasına yol açtığı ortaya kondu. Bu olağandışı bağışıklık tepkisi, yalnızca koku alma duyusu aylarca kaybolan hastalarda görüldü.

DÜNYA ÇAPINDA YAKLAŞIK 15 MİLYON İNSAN

Araştırmacılar koku sinir hücrelerinin sayısına baktıklarında, uzun süreli koku kaybı yaşayanların önemli ölçüde ‘az koku alma sinir hücresine’ sahip olduklarını tespit etti.

İngiliz Tabipler Birliği sendikası tarafından yayınlanan haftalık hakemli tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma raporuna göre, Covid sırasında koku alma duyusunu kaybeden insanların en az yüzde 5'i (dünya çapında yaklaşık 15 milyon kişi) bu duyuyu hızlı veya tam olarak geri kazanamıyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir

Yeni virüs alarmı! Semptomları çok benzer ama...

Yeni virüs alarmı! Semptomları çok benzer ama...

 Gizemli hastalık panik yarattı! Okul çağındaki çocukları etkiliyor

Gizemli hastalık panik yarattı! Okul çağındaki çocukları etkiliyor

 Korkutan görüntüler! Cesetleri kaldırmaya bile zamanları olmadı

Korkutan görüntüler! Cesetleri kaldırmaya bile zamanları olmadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mevlana'nın her gün içtiği içecek! Osmanlı'nın şifa deposuMevlana'nın her gün içtiği içecek! Osmanlı'nın şifa deposu
Hem ev hayallerinden hem araçlarından oldular! "Dini bütün, zengin adam dedik..."Hem ev hayallerinden hem araçlarından oldular! "Dini bütün, zengin adam dedik..."
Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdıErdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koku alamama covid

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...

Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...

Sahte doktor Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cezaevinde bakın ne istemiş

Sahte doktor Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cezaevinde bakın ne istemiş

Akşener'den gündem olacak 'adaylık' çıkışı! İmamoğlu için çok net konuştu

Akşener'den gündem olacak 'adaylık' çıkışı! İmamoğlu için çok net konuştu

Kazı çalışmalarında bulundu korumaya alındı!

Kazı çalışmalarında bulundu korumaya alındı!

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Çok sevilen o robot süpürgede 2500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Çok sevilen o robot süpürgede 2500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.