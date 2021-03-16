21 yıl boyunca sigaraya maruz kalan evin temizlenme görüntüleri viral oldu

Sosyal medyada @camelgum hesabının sahibi Duranda Rose, TikTok'ta evin birden fazla videosunu paylaşarak “hiç böyle bir şey görmediğini” ifade etti.

Paylaşıldığından beri 17,6 milyondan fazla izlenen ilk klipte Rose, bir adamı sarımsı kahverengi duvarları, sadece beyaz boyayı ortaya çıkarmak için silerken ve daha sonra rengi bozulmuş suyu gidere dökerken kaydediyor.

Videoda Rose, evin sigara yanıkları ve külle kaplı halısının yanı sıra rengi değişmiş tavanlarını ve zeminlerini de gösteriyor.

Mutfak gibi görünen kısımda muşamba döşemenin koyu sarı bir renge dönüştüğü, zeminin temizlenmiş kısımlarındaysa beyaz ve gri fayansın ortaya çıktığı görülebiliyor.

EVİN SAĞLAM KALMASINA ŞAŞIRDI

Rose, temizlik sürecini gösteren ek bir TikTok gönderisini paylaşmadan önce videoyu "21 yıllık sigara dumanı" diye açıkladı ve bir noktada evin "yanıp kül olmaması" karşısında yaşadığı şoku dile getirdi.

Videolardan birinde bir adam tarafından silinen katran benzeri lekeler, evin buzdolabında da görülüyor. Rose, en son videoda kendisinin ve ekibinin "işi başarmaya yaklaştığını" ama sigara katranının "dışarı sızmaya devam ettiğini" söyledi.