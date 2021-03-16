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  4. 21 yıl boyunca sigaraya maruz kalan evin temizlenme görüntüleri viral oldu

21 yıl boyunca sigaraya maruz kalan evin temizlenme görüntüleri viral oldu

16.03.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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21 yıl boyunca sigaraya maruz kalan bir evi temizleyen profesyonel temizlikçi, paylaşımlarıyla TikTok'ta fenomen oldu. Evin içindeki lekeleri ve renk değişimini gösteren video ile ses getiren kullanıcı 'Hiç böyle bir şey görmedim' dedi.

Sosyal medyada @camelgum hesabının sahibi Duranda Rose, TikTok'ta evin birden fazla videosunu paylaşarak “hiç böyle bir şey görmediğini” ifade etti.

Paylaşıldığından beri 17,6 milyondan fazla izlenen ilk klipte Rose, bir adamı sarımsı kahverengi duvarları, sadece beyaz boyayı ortaya çıkarmak için silerken ve daha sonra rengi bozulmuş suyu gidere dökerken kaydediyor.

Videoda Rose, evin sigara yanıkları ve külle kaplı halısının yanı sıra rengi değişmiş tavanlarını ve zeminlerini de gösteriyor.

Mutfak gibi görünen kısımda muşamba döşemenin koyu sarı bir renge dönüştüğü, zeminin temizlenmiş kısımlarındaysa beyaz ve gri fayansın ortaya çıktığı görülebiliyor.

EVİN SAĞLAM KALMASINA ŞAŞIRDI

Rose, temizlik sürecini gösteren ek bir TikTok gönderisini paylaşmadan önce videoyu "21 yıllık sigara dumanı" diye açıkladı ve bir noktada evin "yanıp kül olmaması" karşısında yaşadığı şoku dile getirdi.

Videolardan birinde bir adam tarafından silinen katran benzeri lekeler, evin buzdolabında da görülüyor. Rose, en son videoda kendisinin ve ekibinin "işi başarmaya yaklaştığını" ama sigara katranının "dışarı sızmaya devam ettiğini" söyledi.

Videolar, evin durumundan ve sigara dumanının etkilerinden dolayı dehşete düşen kişilerden binlerce yorum aldı. Birçoğu aynı şeyin sigara içen kişinin ciğerlerinde de meydana geldiğine işaret etti.

'EVE BUNU YAPIYORSA AKCİĞERLERİ HAYAL EDİN'

Bir kullanıcı, "Sigara bir eve bunu yapıyorsa akciğerlerini hayal edin," yorumunu yaparken bir diğeri de "Kişinin sigara içmesi anlaşmayı bozar. İşte bir başka neden" dedi. Diğerleri Rose'un evi nasıl temizlediğini sorgularken, bazıları da kokunun sonsuza dek kalacağını öne sürdü. Bir diğer kullanıcı, "O evin bir daha asla normal kokmayacağını şimdiden söyleyebilirim. Duvarları boyadıktan, halıyı değiştirdikten ve her şeyi beyazlattıktan sonra bile hep kokar" diye yazdı.

Öte yandan Rose'a göre, o ve ekibi temizliği bitirdikten sonra "oksijen moleküllerini parçalayacak ve kokuyu öldürecek" ozon makineleri getirecek.


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