Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Bu hastalığın tedavisi yok! Türkiye'de de görülmeye başlandı...

Koronavirüsün grip haline geldiği tahmin edilse de bu hastalık gripten çok daha tehlikeli sonuçlara sebep olabiliyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, dünyada ve Türkiye’de son dönemde Covid-19 sonrası 'Post Covid' ya da 'Long Covid'in görülmeye başladığını belirtti. Covid-19'un artık Türkiye için mevsimsel hale geldiğini, 'Post Covid' ya da 'Long Covid'in tırmanışa geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Alper Şener, insan vücudundan uzun süre kalabilen 'Post Covid' ya da 'Long Covid'in kalıcı hasarlar bırakabilen sendromik bir hastalık olduğunu kaydederek, "Bu sendromik hastalığa aslında ne yazık ki tedavi anlamında halihazırda dünyanın bulduğu bir tedavi yok" dedi.

UZUN SÜRE İNSAN VÜCUDUNDA KALIYOR

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde dünyada ve Türkiye’de tırmanışa geçen sendromik hastalık olan 'Post Covid' ya da 'Long Covid' için halihazırda bulunan bir tedavi olmadığını belirtti. Prof. Dr. Şener, 'Post Covid' ya da 'Long Covid'in uzun süre insan vücudundan kalabilen sendromik bir hastalık olduğuna da dikkat çekti.

UZUN COVİD BELİRTİLERİNE DİKKAT

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Covid-19 enfeksiyonları artık Türkiye için mevsimsel hale geldi. Özellikle son zamanlarda dünya genelinde ve Türkiye’de daha çok ‘Post Covid’ ya da ‘Long Covid’ tırmanışa geçti. Biz bunlara covid-19 sonrası enfeksiyon tabloları diyoruz. Bu tablolar açısından baktığımızda hatırlama güçlükleri, hafıza güçlükleri, devam eden ve sürekli hale gelen hiç geçmeyen kronik öksürük, çabuk yorulma, kalple ilgili olan iltihaplar, kalple ilgili olarak ritim bozuklukları, kalple ilgili ortaya çıkan diğer tablolar onun beraberinde kas ve eklem ağrıları, uykusuzluklar gibi çok geniş bir sendromik tablo var. Saç dökülmesi bile dahil edilebiliyor. Hormonal düzensizliklere bağlı bayanlarda ortaya çıkan adet düzensizlikleri de bunun içerisine dahil edilebiliyor.

BU SENDROMİK HASTALIĞIN TEDAVİSİ YOK

Dolayısıyla eğer covid-19 enfeksiyonu sonrasında ortalama 3 aydan daha uzun süre devam eden PCR testi negatifleştikten sonra 3 aydan daha uzun süre devam eden, baştan tırnağa kadar hatta saça kadar ulaşan başka sebeple açıklanamayan bir klinik tablonuz varsa mutlaka koronavirüs sonrası ‘Post Covid ya da ‘Long Covid’ tablosu açısından araştırmak lazım. Bunun için bazı kan testleri var. Sitokin düzeyleri bakılabiliyor. Bu bizim için yönlendirici, bu sitokin değerlerinde belli değerlerde yükseklikler varsa bu bizim için ‘Post Covid ya da ‘Long Covid’ tablosu olarak adlandırıyoruz. Bu çünkü sendromik bir hastalık. Bu sendromik hastalığa aslında ne yazık ki tedavi anlamında halihazırda dünyanın bulduğu bir tedavi yok. Denenen tedavi metotları var ya da semptomatik tedavi diyoruz. Bunlardan bir tanesi, öksürükle, kalple ilgili olan tedavilerde onları yönlendirmeye çalışıyoruz hastalarımıza.

BELİRTİLER 3 AYDAN UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYORSA DOKTORA BAŞVURUN

Unutkanlık ve beraberinde algı problemleri varsa onlara yönelik nörologların yaptığı bazı yaklaşımlar var. Kas, eklem ağrılarına yönelik de daha çok nonsteroid antienflamatuvarları uygulamak gerekiyor. Bu semptomlardan herhangi birisi varsa ve covid-19 enfeksiyonu sonrası 3 aydan daha uzun süre devam ediyorsa mutlaka bir hastanede bu konuyla deneyimli bir hekim tarafından takip edilmenizde fayda var" diye konuştu.

(İHA)

