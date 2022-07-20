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Kovid-19 bir ülkede ilk kez salgına dönüştü! 2,5 yıl yayılmasını engellemişlerdi

20.07.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2,5 yıldan fazla sürede Kovid-19'un ülkede yayılmasını engelleyen Pasifik Okyanusu’ndaki 100 bini aşkın nüfusa sahip takımada ülkesi Mikronezya, Kovid-19'un ülkede ilk kez salgına dönüştüğünü açıkladı. Ülkenin 4 eyaletinden 2'sinde birden fazla vaka olduğu duyuruldu.

Kovid-19 bir ülkede ilk kez salgına dönüştü! 2,5 yıl yayılmasını engellemişlerdi

100 bini aşkın nüfusa sahip takımada ülkesi Mikronezya, coğrafi olarak izole olması, uyguladığı sınır kontrolleri ve sıkı tedbirler sayesinde 2,5 yıldan fazla sürede virüsün ülkede yayılmasını engelledi. Ancak hükümet bugün, ülkenin 4 eyaletinden 2'sinde birden fazla vaka olduğunu duyurdu.

Yetkililer, Kosrae eyaletinde 35 kişinin testinin pozitif çıktığını, Pohnpei eyaletinde de 7 vakanın tespit edildiğini bildirdi. Böylece Kovid-19'un ülkede ilk kez salgına dönüştüğü kaydedildi.

Salgın, ülkenin 1 Ağustos'ta karantina kısıtlamalarını sona erdirmeyi ve sınırlarını yeniden açmayı planlamasından kısa süre önce geldi.

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TÜRKMENİSTAN VAKA BİLDİRMEDİ

Dünyadaki hemen hemen tüm ülkelerde Kovid-19 salgını yaşanırken, 100 binden fazla nüfusa sahip olup herhangi bir vaka bildirmeyen diğer ülke Türkmenistan oldu.

Mayıs ayında ilk Kovid-19 vakasını açıklayan Kuzey Kore'de ise şimdiye kadar yaklaşık 4,8 milyon vaka tespit edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) covid koronavirüs
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