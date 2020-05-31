15 ildeki seyahat kısıtlaması bu gece sona eriyor! (HES kodu veya seyahat izin belgesi almak gerekiyor mu?)

15 ili kapsayan şehirler arası seyahat kısıtlaması yarın sona eriyor. Hazırlanan genelge ile şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların ise Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.

Genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak iline kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırıldığı anımsatıldı.

Bu kısıtlamanın da süresinin Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'da 3 Haziran çarşamba günü saat 24.00'a kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 28 Mayıs'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak'a uygulanan seyahat kısıtlamasının Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 31 Mayıs pazar günü saat 24.00'dan sonra sonlandırılması, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması hususlarının değerlendirildiği aktarıldı.



SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI