Aynı aileden 9 kişi ölünce 'genetik hastalık var' dediler! Kan soy ağacı çıkarıldı, sonuçlar rahat nefes aldırdı

Güneysu İlçesine bağlı Gürgen köyünde, aynı aileden 9 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Babasını, abisini, iki halasını ve 4 kuzenini, 15 ay içinde belli aralıklarla Kovid-19'dan kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36) aynı aileden Kovid-19 kurbanlarının sonuncusu oldu. Yalçınkaya'nın cenaze töreninde Gürgen Köyü Muhtarı İsmet Pehlivan, yetkililere seslenerek, "Bu ailenin genetiğinin araştırılması gerekiyor. Daha önce de talepte bulunduk. Bir cevap alamadık. Bu aile 9 kişi kaybetti. Geri kalanlar son derece tedirgin. Bunlar yardım istiyor" dedi.

KAN SOY AĞACI ÇIKARILDI

Genç ailesinin çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından genetik tarama çalışması başlatıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından ailenin kan soy ağacı çıkarıldı.

Ailede belirlenen kişilerden kan örnekleri alınarak genetik çalışma için Ankara ve İstanbul'daki çeşitli hastanelere gönderildi.

KOVİD-19 ÖLÜMÜNE YOL AÇAN ETKEN BULUNAMADI

Aileden "riskli" olduğu belirlenen 13 kişiden alınan numunelerin laboratuvardaki genetik analizi sonucunda koronavirüs ölümlerine yol açan herhangi bir etkene rastlanmadı.

Kovid-19'dan yakınlarını kaybeden 63 yaşındaki Ali Genç, gazetecilere, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan gen taramasının sonuçlarının temiz çıktığını söyledi.

"'GENETİĞİNİZDE HASTALIK VAR' DEDİLER"

Ailede şu an hastalık nedeniyle herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden genç, şunları kaydetti:

"Bizim ailemizde ölen öldü. Geride kalanlara Rabbim uzun ömür versin. Ateş düştüğü yeri yaktı. Koronavirüs sürecinde ailemizde üst üste ölümler yaşanınca bize 'sizin genetiğinizde bir hastalık' var dediler. Biz de testimizi yaptırdık. Ondan sonra testimizin sonucunda bir sıkıntı çıkmadı. Ailede 9 ferdimi kaybettim. Allah kimseye böyle acı vermesin."

"SONUCUMUZ TEMİZ ÇIKINCA ÇOK MUTLU OLDUK"

Genç, koronavirüs sürecinde çok zor günler geçirdiklerini dile getirerek, "Devletimiz elinden geleni yaptı ama giden geri gelmiyor. Biz gen taraması yapılmadan önce çok tedirgindik ama sonucumuzun temiz çıktığında çok mutlu olduk." dedi.

