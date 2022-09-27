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Koronavirüs bitti mi? Bakan Koca açıkladı! Koronavirüs pandemisi etkisi sürüyor mu?

27.09.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde 2019'un Aralık ayından bu yana etkisini devam ettiren koronavirüs salgınında son durum merak ediliyor. Eskiye oranla etkisi azalan salgının bitip bitmediği ve ne zaman tam olarak biteceği sorgulanmaya başlandı. Bakan Fahrettin Koca pandemide gelinen son durum hakkında konuştu. Peki Koronavirüs bitti mi? Koronavirüs pandemisi etkisi sürüyor mu? İşte merak edilenler...

Koronavirüs bitti mi? Bakan Koca açıkladı! Koronavirüs pandemisi etkisi sürüyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe’deki Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin Koronavirüs pandemisi hakkındaki sorularını yanıtladı. Bakan Koca, yanıtında salgında gelinen son noktadan söz ettti.

KORONAVİRÜS PANDEMİSİ BİTTİ Mİ?

Bakan Fahrettin Koca, kendisine yöneltilen pandemi sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Salgın ortadan kalkmış değil. Ancak etkisini yitirdiği bir gerçek. İki yıl önceye göre bugün hastalıkla mücadelede çok önemli tecrübeler edindiğimiz gibi hastalık da eski gücünü kaybetti. Gerek aşı olma oranları, gerek tedavide elde edilen başarı hastalığın etkisinin azalmasında etkili oldu. Ancak bir gerçek var. Hastalık halen var. Salgın dalgalı bir seyir izlediğinden, belirli dönemlerde de vaka sayıları artış gösteriyor. Avrupa’da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artışlar olabilir."

"Artık Covid ile yaşamayı öğrendik." diyen Fahrettin Koca, "Önemli bir tedbirimiz de aşılar. İleri yaştaki tüm vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemli. Covid-19 artık bir korku unsuru olmamalı. Riskli gruplarda hatırlatma dozlarını ihmal etmememiz önemli."

HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISINDA BULUNDU

Koca, ayrıca aşılama ile ilgili olarak "Birincil aşılamada çok yüksek oranlara ulaştık. Vatandaşımız bu konuda büyük hassasiyet gösterdi ve salgının yıkıcı etkisini böylece bertaraf ettik. Hatırlatma dozu aşılarında da bir sorun yok. İleri yaştaki vatandaşlarımız her zaman uyarılarımızı dikkate alarak aşılarını oldular. Riskli gruplardaki kişiler de hatırlatma dozlarını oluyorlar. Buradan bir kere daha çağrıda bulunayım. Risk grupları ve ileri yaştaki vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını ihmal etmesinler." dedi.

"Kasım-Aralık öncesi hazırlığımızı yapalım" şeklinde konuşan Koca, "Büyüklerimize bir an önce aşılarını tamamlatalım. Ben kendim de dahil olmak üzere bütün aileme TURKOVAC aşısı yaptırdım." dedi.


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