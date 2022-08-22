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Bu varyantlar daha bulaşıcı! Hatırlatma dozları yapılmazsa ölüm riski yüksek

22.08.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsünün etkileri tüm dünyada devam ediyor. 2019 yılından itibaren tüm dünyayı etkileyen Covid-19 nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybetti. Doktorlar yeni varyantların çok daha tehlikeli olduğunu belirterek hatırlatma dozları hakkında uyarıyor.

Bu varyantlar daha bulaşıcı! Hatırlatma dozları yapılmazsa ölüm riski yüksek

Koranavirüs hem sağlık hem sosyal alanda birçok değişikliğe yol açtı. Koranavirüsün çok çeşitli varyantları ortaya çıktı. Her varyantın belirtileri değişiklik gösteriyor. Bu yıl Covid-19’un etkileri azaldığı için yapılan kısıtlamalar gevşetilmiş, maske zorunluluğu kalkmıştı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Şerife Kaya, Covid-19 vakalarında azalma olduğunu belirterek, hatırlatma aşılarının yapılması ile hastanede veya yoğun bakımdaki yatışların azaldığını söyledi.

ÖNCEKİ VARYANTLARA GÖRE DAHA BULAŞICI

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Açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Şerife Kaya, Covid-19’un Omicron varyantları tüm ülkede etkisini gösterirken, BA.4 ve BA.5 varyantlarının önceki varyantlara göre daha bulaştırıcı ve belirtilerinin daha uzun sürdüğünü, bundan dolayı insanları çok kolay hasta ettiğini belirtti. Hiç aşı olmamış veya hatırlatma dozunu yaptırmamış vatandaşları hatırlatma aşısı yapması konusunda uyarıda bulunan Uzman Doktor Kaya, “Tüm dünyada Covid-19 pandemisi devam etmektedir. 3-4 ay öncesinde Covid-19 pozitif vaka sayısı ilimizde tek tük olacak kadar azalmıştı. Ancak temasın ve bulaştırıcılığın artması ile vaka sayıları artışa geçti. Kalabalık bulaşıcı ortamların arttığı Kurban Bayramı sonrasında ilimizdeki toplam pozitif vaka sayısı günlük 150-200’ü buldu. Bizler bu süreçte Covid servisimizi tekrar açtık ve yatış endikasyonu olan hastalarımıza uygun tedavileri vererek şifa ile taburcu ettik.

AŞI YAPTIRMAK ÇOK ÖNEMLİ

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“Son günlerde pozitif vaka sayılarımız azalma eğiliminde. İl genelinde pozitif vaka sayımız 30-40 civarındadır. Bu dalgada omicronun alt varyantları olan BA.4 ve BA.5 varyantları hakim. Bu varyantların önceki varyantlara oranla çok daha bulaştırıcı ve semptomlarının daha uzun sürdüğünü biliyoruz. Bu varyantlar aynı zamanda hiç aşı olmamış veya hatırlatma dozunu yaptırmamış olan insanları çok kolay hasta ve enfekte ediyor. Bu noktada aşının önemini vurgulamak gerekir. Hiç aşı olmamış olanların 4 sinovac veya 3 biontech aşısını uygun aralıklarla yaptırmasını öneriyoruz” dedi.

BU HASTALIKLARA SAHİP OLANLAR EK HATIRLATMA DOZU OLMALI

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Hatırlatma dozunu kimlerin yapması gerektiğini de belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Kaya, “2 biontech aşısı olmuş olanlar, 2 sinovac ve 1 biontech aşısı olmuş olanlara veya 3 sinovac aşısı olmuş olanlara hatırlatma dozunun yapılması önerilmektedir. Bunun yanında 2 sinovac ve 2 biontech veya 3 biontech aşısı olmuş olanların da riski yüksek ise yani 50 yaş üstü ise kalp, böbrek yetmezliği veya kanser gibi bağışıklığı baskılanan hastalıkları var ise sağlık çalışanı gibi hastalık bulaş riski yüksek ise ek hatırlatma dozu yapılması önerilmektedir” ifadelerini kullandı.

KALABALIK ORTAMLARDA MASKE TAKILMASI DEVAM ETMELİ

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Hatırlatma dozunun yapılmadığı takdirde nelere yol açabileceği hakkında açıklamalarda bulunan Kaya, “Maskeyi de ihmal etmemeliyiz. Özellikle hastanelerde maske kullanım zorunluluğunun halen daha devam ettiğini unutmamalıyız. Yine kalabalık, bulaş riskinin yüksek olduğu ortamlarda maske kullanımını öneriyoruz. Hatırlatma dozunu yaptırmamış olan hastaların daha kolay hasta olduğunu, hastaların ağır geçirdiğini, hastane yatış riskinin daha yüksek olduğunu, hatta bazı hastalarda yoğun bakım riski ve ölüm riskinin çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle insanların hatırlatma dozunu mutlaka yaptırmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

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