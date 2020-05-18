HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ulaştırma Bakanı'ndan otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama

Ulaştırma Bakanı'ndan otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 11:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında otobüsle yolculuk yapan vatandaş sayısının günlük 180 binlerden 300’ün altına düştüğünü bildirdi.

Ulaştırma Bakanı'ndan otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama

Otobüslerde salgına karşı tedbirlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, “Alınan önlemlerin sonuçlarını almaya başladık. Özellikle otobüs yolculukları başta olmak üzere corona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyoruz. Ancak sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirler ve yasal düzenlemeler sayesinde artık vatandaşlarımızın sefer bulunmaması nedeniyle otogarlarda sabahlamalarının da önüne geçtik. Bu sayede otobüs firmalarının sefer sayısı ile birlikte yolcu sayısı da tekrar artış göstermeye başladı. Hatta 16 Mayıs’ta yolcu sayısı 3 bin 500’ü geçti” dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Kahreden olay!Kahreden olay!
Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Survivor'da ortalık karışacak! Acun: Yeni bir dönem başlıyor

Survivor'da ortalık karışacak! Acun: Yeni bir dönem başlıyor

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Diğer Haberler
Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yılı: 19 Mayıs mesajları ve sözleri

Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yılı

Kahreden olay! 2 yaşındaki kızına çarptı, ölümüne neden oldu

Kahreden olay!

Rize'de alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Bir kentte alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Yozgat'ta bir köy sinek istilasına uğradı

Yozgat'ta bir köy sinek istilasına uğradı

A Haber canlı yayınında yapılan hata sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Peş peşe özür mesajları

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Van'daki balık ölümleri endişelendirdi! İl Tarım ve Orman Müdürü'nden açıklama

Endişelendiren görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.